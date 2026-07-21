Lionel Messi volvió a Rosario tras la final del mundial: cómo pasará sus días en Argentina

Un regreso distinto al del resto del plantel

A diferencia de la mayoría de los futbolistas de la Selección argentina, Messi no volvió junto al resto de la delegación que aterrizó el lunes por la tarde en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El capitán permaneció algunas horas más en Estados Unidos tras la caída frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Primero viajó desde Nueva York hacia Miami y luego abordó un vuelo privado con destino a Rosario.

Junto con él también permaneció en territorio estadounidense Rodrigo De Paul, otro de los futbolistas que no integró el vuelo oficial de regreso organizado por la AFA.

Mientras tanto, el resto del plantel fue recibido por cientos de hinchas en Ezeiza, donde el aeropuerto preparó un homenaje especial con la palabra "¡GRACIAS!" pintada sobre el césped para recibir a los subcampeones del mundo.

El dolor por la final y un mensaje que conmovió a los hinchas

Horas antes de emprender el viaje de regreso, Messi había utilizado sus redes sociales para expresar sus sensaciones tras perder la final frente a España. "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió el capitán argentino en una publicación de Instagram que rápidamente se volvió viral.

Sin embargo, también eligió destacar el camino recorrido por el equipo de Lionel Scaloni. "Me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", reflexionó.

Además, agradeció el apoyo de los argentinos durante toda la competencia. "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", escribió.

El mensaje concluyó con una felicitación para el nuevo campeón del mundo. "También quiero felicitar a España por el campeonato", expresó.

Descanso en Rosario antes de volver al Inter Miami

Tras unos días junto a su familia, Messi volverá a viajar a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami, equipo con el que afrontará la segunda parte de la temporada de la MLS y otras competencias internacionales.

El cuerpo técnico del conjunto estadounidense espera recuperar rápidamente a su capitán, quien viene de disputar todos los compromisos del Mundial con la Selección argentina.

La prioridad ahora será permitirle unos días de descanso físico y emocional después de una exigente competencia en la que volvió a liderar al seleccionado hasta una nueva final mundialista.

Una nueva demostración del cariño de Rosario

Como ocurre cada vez que vuelve a su ciudad natal, el operativo de seguridad se desarrolló con extrema reserva para preservar la intimidad de la familia Messi.

Pese al hermetismo, la noticia de su llegada se difundió rápidamente y volvió a generar una enorme expectativa entre los rosarinos, acostumbrados a recibir al capitán argentino durante sus períodos de descanso.

La Pulga eligió, una vez más, refugiarse en Rosario para atravesar uno de los momentos más difíciles de su carrera reciente, luego de quedarse a las puertas de conquistar su segundo Mundial consecutivo.

Aunque el resultado en Nueva Jersey dejó una profunda desilusión, el reconocimiento de los hinchas permanece intacto. El equipo dirigido por Scaloni alcanzó su segunda final mundialista consecutiva y volvió a ubicarse entre las mejores selecciones del planeta, consolidando uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino.