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Dolor e incertidumbre: el sorpresivo posteo del Dibu Martínez que pone en duda su continuidad en la Selección Argentina

El arquero marplatense expresó su dolor por perder la final del Mundial 2026 y dejó abierta la posibilidad de ponerle fin a su ciclo con la Selección Argentina.

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Dolor e incertidumbre: el sorpresivo posteo del Dibu Martínez que pone en duda su continuidad en la Selección Argentina

El desenlace de la cita ecuménica en los Estados Unidos continúa sumando capítulos de profunda incertidumbre y conmoción dentro del seno del vestuario albiceleste. El Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección: “Tengo que ver si es momento de dar un paso al costado”. El guardameta de la Albiceleste rompió el silencio luego de la derrota en la final del Mundial 2026 y compartió un sentido mensaje en sus redes sociales. Además de lamentar la caída, dejó abierta la posibilidad de ponerle fin a su ciclo con la Albiceleste, sorprendiendo a los millones de simpatizantes que siguieron el torneo.

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La publicación del referente del arco nacional expuso la profunda tristeza por no haber podido revalidar el título obtenido en la edición anterior. Tras la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Emiliano “Dibu” Martínez utilizó su cuenta de Instagram para expresar el profundo dolor que le dejó la definición y agradecer el apoyo recibido. El arquero, una de las grandes figuras del ciclo de Lionel Scaloni, aseguró que soñaba con volver a levantar la Copa del Mundo y hacer historia una vez más con la Selección en suelo norteamericano.

El texto compartido por el marplatense en sus plataformas virtuales reflejó de manera sincera la frustración por el resultado en el MetLife Stadium. “Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad, el dolor es difícil de explicar”, comenzó la emotiva publicación del arquero del Aston Villa.

Qué dijo el Dibu Martínez sobre su futuro en la Selección Argentina

El arquero marplatense abrió un interrogante sobre su permanencia en el equipo nacional tras la finalización de la Copa del Mundo.

El punto más llamativo del descargo del futbolista de la Premier League se centró en la evaluación de sus próximos pasos dentro del combinado nacional. En esa misma línea, agregó: “Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, escribió el Dibu, manifestando su desconsuelo por el desenlace del campeonato mundial.

Qué mensaje dejó Rodrigo De Paul tras perder la final del Mundial 2026

El mediocampista de la Albiceleste realizó un fuerte descargo contra las críticas externas y remarcó el orgullo de defender la camiseta nacional.

En sintonía con las publicaciones del plantel, otro de los pilares del equipo compartió sus reflexiones tras el cierre de la competencia. Rodrigo De Paul dejó un fuerte mensaje en un posteo con fotos del torneo. “Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que los argentinos estábamos viviendo”, expresó De Paul con dureza.

El volante del seleccionado cruzó a quienes cuestionaron el andar del grupo a lo largo del certamen en Norteamérica. Luego, continuó con dureza: “Nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode... Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta pueden con todo”.

Asimismo, el futbolista dedicó unas palabras al cierre del partido ante España: “El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes". “Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino”, cerró el posteo De Paul. Los registros estadísticos marcan que el mediocampista fue titular en 6 de los 7 partidos que disputó en el mundial y completó casi 500 minutos de juego.

Qué expresó Lionel Messi en sus redes sociales tras la derrota

El capitán de la Selección Argentina compartió sus palabras con los hinchas tras la caída en la final frente al conjunto español.

A los mensajes de los referentes se sumó el del máximo emblema de la delegación nacional. Lionel Messi rompió el silencio tras la derrota ante España en el Mundial y escribió un sentido mensaje en sus redes sociales para reflexionar sobre lo sucedido y compartir sus sensaciones con los millones de hinchas que siguieron el camino de la Selección Argentina. Con palabras sinceras y cargadas de emoción, el capitán albiceleste no ocultó el duro golpe del resultado, pero también hizo un espacio para destacar el recorrido del equipo a lo largo de todo el torneo ecuménico.

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