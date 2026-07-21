Dolor e incertidumbre: el sorpresivo posteo del Dibu Martínez que pone en duda su continuidad en la Selección Argentina

El punto más llamativo del descargo del futbolista de la Premier League se centró en la evaluación de sus próximos pasos dentro del combinado nacional. En esa misma línea, agregó: “Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, escribió el Dibu, manifestando su desconsuelo por el desenlace del campeonato mundial.

Qué mensaje dejó Rodrigo De Paul tras perder la final del Mundial 2026

El mediocampista de la Albiceleste realizó un fuerte descargo contra las críticas externas y remarcó el orgullo de defender la camiseta nacional.

En sintonía con las publicaciones del plantel, otro de los pilares del equipo compartió sus reflexiones tras el cierre de la competencia. Rodrigo De Paul dejó un fuerte mensaje en un posteo con fotos del torneo. “Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que los argentinos estábamos viviendo”, expresó De Paul con dureza.

El volante del seleccionado cruzó a quienes cuestionaron el andar del grupo a lo largo del certamen en Norteamérica. Luego, continuó con dureza: “Nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode... Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta pueden con todo”.

Asimismo, el futbolista dedicó unas palabras al cierre del partido ante España: “El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes". “Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino”, cerró el posteo De Paul. Los registros estadísticos marcan que el mediocampista fue titular en 6 de los 7 partidos que disputó en el mundial y completó casi 500 minutos de juego.

Qué expresó Lionel Messi en sus redes sociales tras la derrota

El capitán de la Selección Argentina compartió sus palabras con los hinchas tras la caída en la final frente al conjunto español.

A los mensajes de los referentes se sumó el del máximo emblema de la delegación nacional. Lionel Messi rompió el silencio tras la derrota ante España en el Mundial y escribió un sentido mensaje en sus redes sociales para reflexionar sobre lo sucedido y compartir sus sensaciones con los millones de hinchas que siguieron el camino de la Selección Argentina. Con palabras sinceras y cargadas de emoción, el capitán albiceleste no ocultó el duro golpe del resultado, pero también hizo un espacio para destacar el recorrido del equipo a lo largo de todo el torneo ecuménico.