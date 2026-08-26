Netflix estrenó la película más esperada del año y está inspirada en hechos reales

El título de la película remite, además, a una de las canciones más conocidas de su repertorio. Back to Black se convirtió en una pieza central de su trayectoria y quedó asociada a una etapa artística que consolidó su reconocimiento mundial.

Junto a ese tema, canciones como “Rehab” y “You Know I’m No Good” ayudaron a construir una identidad sonora inconfundible. Amy Winehouse desarrolló una propuesta marcada por influencias del soul, el jazz y otros géneros, mientras su particular interpretación la diferenció de muchas de las artistas de su generación.

Su voz grave y quebrada cautivó al público y la llevó a obtener cinco premios Grammy durante su vida, además de un sexto reconocimiento que recibió de manera póstuma. Esos premios reflejaron el impacto que alcanzó su obra en la industria musical.

La llegada de la película a Netflix volverá a poner ese legado frente a millones de espectadores. Para algunos será un reencuentro con una artista que dejó canciones convertidas en clásicos. Para otros, será una oportunidad para conocer el recorrido detrás de una de las voces más singulares de las últimas décadas.

¿Qué muestra Back to Black, la película que estrenó Netflix?

La película duró poco más de dos horas y estuvo dirigida por la realizadora británica Sam Taylor-Johnson. El papel de Amy Winehouse quedó en manos de Marisa Abela, quien encabezó una producción que apostó por una aproximación íntima a la figura de la cantante.

La historia repasó su crecimiento artístico y su llegada a una fama que rápidamente adquirió una dimensión global. El recorrido incluyó el vínculo de la artista con la música desde sus primeras etapas, su paso por los ambientes de jazz y el proceso que terminó por convertirla en una estrella internacional.

La sinopsis oficial describió el eje de la producción de la siguiente manera: "Esta íntima película biográfica muestra a la cantante Amy Winehouse en su batalla por hallar estabilidad en medio de su rápido ascenso a la fama, la adicción y una relación tóxica".

El recorrido que ahora podrán descubrir los espectadores de Netflix

La incorporación de Back to Black al catálogo de Netflix ampliará el alcance de una película que reconstruyó uno de los recorridos artísticos más intensos de las últimas décadas.

La duración, de poco más de dos horas, permitirá desarrollar distintos momentos de una vida que concentró una gran cantidad de experiencias en pocos años. Amy Winehouse murió a los 27 años, pero dejó un repertorio que mantuvo una vigencia mucho mayor que la duración de su carrera.

La película llegará así a una plataforma con capacidad para acercar su historia a espectadores de distintos países. Para quienes ya la conocían, será una oportunidad para regresar a ese universo. Para quienes nunca siguieron de cerca su trayectoria, podrá convertirse en el punto de partida para descubrir su música.

Mirá el tráiler oficial de Back to Black