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Rodrigo De Paul frenó todo antes de firmar con Tini: el dato económico que despertó sus sospechas

Se conoció la advertencia de Rodrigo De Paul que encendió las alarmas en Tini Stoessel y habría derivado en la profundización de la actualidad de su estado patrimonial.

26 ago 2026, 10:35
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Se conoció el motivo detrás de las diferencias entre Tini Stoessel y su padre Alejandro Stoessel que derivó en la interna familiar después de una auditoría solicitada por la artista para conocer en detalle el presente económico fruto de su exitosa carrera, en una información que se profundizó en detalle en el programa Primicias Ya (América Tv).

En ese contexto, Luis Ventura reveló el rol clave de Rodrigo De Paul al alertarle a su novia y futura esposa que se interiorice sobre su verdadero patrimonio.

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“Hay algo que hay que considerar ¿cómo cambia el criterio Tini?", introdujo el conductor. Y ahí puso en contexto: "Tini es una chica que se crió entre algodones y cuidada por su papá y su mamá. Creció pero siempre fue dependiente de lo que su padre le generaba y le confiaba; y le hacía creer que era un mundo con un tope de 5 mil dólares, que era lo que se podía gastar por tarjeta. Pero la realidad era otra”.

El consejo de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel

El conductor Luis Ventura marcó en el programa de espectáculos cómo nació la inquietud de Tini Stoessel en cuanto a las dudas que tendría sobre los manejos de su patrimonio.

“Esto se empieza a despabilar cuando Rodrigo de Paul, mano derecha de Lionel Messi en la Selección Nacional, se acercó a lo que era el manejo del operativo Messi con Jorge Messi padre, manejando todo un emporio económico y comercial. Y entró justamente a preguntar qué patrimonio tenía realmente Tini Stoessel. Y ahí se dan cuenta de que Tini era dueña de un gran emporio sin serlo”, profundizó el conductor.

“No tenía nada de nada. Pero no estaba solo Alejandro, estaba también Fran, el hermano de Tini, razón por la cual ella fue frenando hasta el momento en que le presentó un contrato prenupcial a Rodrigo de Paul”, reveló el periodista.

“Los que rodeaban la parte económica de Rodrigo de Paul, uno de los estandartes del campeón del mundo, dijeron ‘No, pará, vos no tenés que firmar esto. Esto hay que averiguar, empezar a investigar’, y ahí salta la liebre de los 70 millones que justamente está buscando Tini y no los encuentra”, marcó el periodista sobre la sugerencia desde el entorno contable de Paul a Tini Stoessel.

En ese contexto, Pablo Layús comentó sobre el por qué de ciertas decisiones que se habrían tomado con respecto a la carrrera de la cantante: “La primera explicación que le dan a Tini hasta encontrarse con este panorama fue ‘Estamos buscando cuidarte. Y le explicaron ‘Pasa cualquier cosa en alguno de tus recitales, y obviamente van a venir siempre por vos; y de esta manera te cuidamos, te limpiamos. Si algo pasa, vos sos más una empleada que una socia de esta empresa’”.

     

 

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