Rodrigo De Paul frenó todo antes de firmar con Tini: el dato económico que despertó sus sospechas

“Esto se empieza a despabilar cuando Rodrigo de Paul, mano derecha de Lionel Messi en la Selección Nacional, se acercó a lo que era el manejo del operativo Messi con Jorge Messi padre, manejando todo un emporio económico y comercial. Y entró justamente a preguntar qué patrimonio tenía realmente Tini Stoessel. Y ahí se dan cuenta de que Tini era dueña de un gran emporio sin serlo”, profundizó el conductor.

“No tenía nada de nada. Pero no estaba solo Alejandro, estaba también Fran, el hermano de Tini, razón por la cual ella fue frenando hasta el momento en que le presentó un contrato prenupcial a Rodrigo de Paul”, reveló el periodista.

“Los que rodeaban la parte económica de Rodrigo de Paul, uno de los estandartes del campeón del mundo, dijeron ‘No, pará, vos no tenés que firmar esto. Esto hay que averiguar, empezar a investigar’, y ahí salta la liebre de los 70 millones que justamente está buscando Tini y no los encuentra”, marcó el periodista sobre la sugerencia desde el entorno contable de Paul a Tini Stoessel.

En ese contexto, Pablo Layús comentó sobre el por qué de ciertas decisiones que se habrían tomado con respecto a la carrrera de la cantante: “La primera explicación que le dan a Tini hasta encontrarse con este panorama fue ‘Estamos buscando cuidarte. Y le explicaron ‘Pasa cualquier cosa en alguno de tus recitales, y obviamente van a venir siempre por vos; y de esta manera te cuidamos, te limpiamos. Si algo pasa, vos sos más una empleada que una socia de esta empresa’”.