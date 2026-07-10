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Netflix estrenó la película romántica más esperada y es la historia de amor que emociona a todos

Esta película romántica llegó a Netflix con una historia de amor, pérdidas y secretos familiares que promete estar entre las más vistas.

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Netflix estrenó la película romántica más esperada y es la historia de amor que emociona a todos. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó la película romántica más esperada y es la historia de amor que emociona a todos. (Foto: Archivo)

"A pesar de ti" (Regretting you, 2025) es uno de los estrenos en Netflix más esperadas de los últimos tiempos para los seguidores de Colleen Hoover. La película combina drama, romance y conflictos familiares en una historia atravesada por el duelo, los secretos y la reconstrucción de los vínculos.

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Con un elenco de figuras reconocidas de Hollywood y una dirección que apuesta por la emoción, el film logró captar la atención de quienes disfrutan de relatos intensos y personajes con profundas transformaciones.

De qué trata "A pesar de ti" en Netflix

Según la sinopsis: "Cuando el mundo de Clara se pone de cabeza, no espera que llegue el amor, pero Miller lo cambia todo. Con su fortaleza, la ayuda a redescubrir la alegría en una historia sobre el amor, las oportunidades y una conexión que hace que todo se vea mejor".

La historia gira alrededor de Morgan Grant, una mujer que debió asumir grandes responsabilidades desde muy joven. Después de quedar embarazada durante la adolescencia, dejó de lado muchos de sus proyectos personales para dedicarse por completo a la crianza de su hija Clara.

Con el paso de los años, la relación entre ambas comenzó a deteriorarse. Las diferencias generacionales, las distintas formas de entender la vida y los permanentes desacuerdos hicieron que madre e hija convivieran en medio de una tensión constante.

Sin embargo, el verdadero punto de quiebre llegó cuando un accidente cambió sus vidas para siempre. La muerte de Chris Grant, esposo de Morgan y padre de Clara, sacudió a toda la familia y abrió una etapa marcada por el dolor.

Lo que inicialmente parecía una tragedia imposible de superar terminó revelando secretos ocultos durante años. Esas verdades modificaron la manera en que los personajes entendían su pasado y obligaron a todos a enfrentar situaciones que nunca imaginaron.

Un drama romántico con fuerte componente familiar

Aunque la película presenta una historia de amor, el eje principal se encuentra en los vínculos familiares.

La adaptación pone el foco en la relación entre una madre y una hija que, pese a compartir el mismo dolor, encuentran enormes dificultades para comunicarse.

El duelo funciona como el disparador de una serie de acontecimientos que obligan a todos los personajes a replantearse decisiones tomadas en el pasado. Al mismo tiempo, el relato explora temas como el perdón, las segundas oportunidades y la posibilidad de volver a confiar.

La historia también incorpora romances que acompañan el crecimiento emocional de los protagonistas, aunque siempre como complemento de una trama centrada en las relaciones humanas.

El elenco principal de "A pesar de ti"

  • Allison Williams
  • Mckenna Grace
  • Dave Franco
  • Mason Thames
  • Willa Fitzgerald
  • Scott Eastwood
  • Sam Morelos
  • Clancy Brown
  • Ethan Samuel Costanilla

La dirección estuvo a cargo de Josh Boone, reconocido por haber llevado al cine otra adaptación literaria de gran repercusión: Bajo la misma estrella.

Una adaptación de uno de los libros más populares de Colleen Hoover

La película adapta la novela Regretting You, una de las obras más reconocidas de Colleen Hoover.

La escritora estadounidense alcanzó fama internacional gracias a novelas que combinan romance, drama y conflictos emocionales complejos. Sus historias suelen abordar relaciones familiares, pérdidas, traumas y procesos de crecimiento personal.

Con A pesar de ti, el cine volvió a apostar por una de sus obras más exitosas, buscando trasladar a la pantalla el mismo impacto emocional que consiguió entre millones de lectores.

Por qué "A pesar de ti" genera tanta expectativa en Netflix

El estreno en Netflix despertó interés tanto entre quienes leyeron la novela como entre el público que disfruta de los dramas románticos.

La combinación de secretos familiares, relaciones complejas, pérdidas inesperadas y nuevas oportunidades convierte a la película en una propuesta que busca emocionar desde diferentes perspectivas.

Además, el prestigio de Colleen Hoover como autora y la participación de un elenco integrado por figuras reconocidas fortalecieron las expectativas alrededor del proyecto.

Con una narrativa que alterna momentos de profundo dolor con escenas de esperanza y reconciliación, A pesar de ti propone una historia donde los personajes deberán descubrir si es posible sanar heridas que parecían imposibles de cerrar.

Tráiler oficial subtitulado de "A pesar de ti"

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