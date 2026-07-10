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ESCÁNDALO Y PREOCUPACIÓN

Jáminton Campaz recibió graves amenazas y no pudo regresar a Colombia tras la eliminación del Mundial

El mediocampista de la selección de Colombia debió cancelar su vuelo tras ser amenazado por los fanáticos por malograr una chance clara de gol ante Suiza. Los detalles.

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Foto: Reuters

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La frustración por la finalización del sueño mundialista derivó en un repudiable escenario de violencia digital que traspasó los límites de lo estrictamente deportivo. Luego de quedar eliminada a manos de Suiza desde los doce pasos por los octavos de final del Mundial 2026, varios jugadores del plantel de Colombia regresaron, pero con una excepción: el mediocampista Jáminton Campaz habría evitado abordar el vuelo Vancouver-Bogotá con sus compañeros tras recibir amenazas en redes sociales. El futbolista de 26 años fue ubicado en el ojo de la tormenta debido a su supuesto mal desempeño en el compromiso eliminatorio que marcó la despedida del conjunto cafetero.

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Foto: Lindsey Wasson - AP

La dolorosa e inesperada situación se desencadenó de forma inmediata tras el pitazo final del partido celebrado en territorio canadiense. Tras malograr una oportunidad clara de gol en el segundo tiempo extra, Campaz fue apuntado como uno de los responsables de la eliminación cafetera, lo que provocó una catarata de publicaciones en contra del jugador en redes sociales. La jugada de la polémica tuvo lugar en el minuto 114 del segundo tiempo suplementario, cuando un mal rechazo de un defensor de Suiza pegó en el cuerpo de Daniel Muñoz y el rebote le quedó al actual volante de Rosario Central, quien incómodo y sin ángulo de definición mandó la pelota por encima del travesaño.

Quien se encargó de encender las alarmas públicas sobre el paradero y la seguridad del futbolista fue el periodista Camilo Pinto, de Caracol Radio, al detallar el hostigamiento que estaba sufriendo el entorno del mediocampista ofensivo. Ante la gravedad de los mensajes recibidos, el propio jugador se pronunció en su perfil de Instagram, donde limitó los comentarios en sus publicaciones, expresando que podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo. El futbolista remarcó que defender los colores de su país y jugar la Copa del Mundo era el gran sueño de su infancia, exigiendo un marco de respeto comunitario a la parcialidad tricolor.

Cómo fue la eliminación de Colombia del Mundial 2026 ante Suiza

El conjunto dirigido técnicamente por Néstor Lorenzo batalló durante 120 minutos repleto de paridad táctica, pero la efectividad desde el punto penal terminó favoreciendo a la escuadra europea.

Fue un partido sumamente medido que contó con pocas emociones claras en las áreas. Tras finalizar empatados en el tiempo reglamentario y el suplementario, la historia se dirimió desde los doce pasos, donde la efectividad de los rematadores se transformó en el factor clave de la clasificación helvética. En la definición por penales, Davinson Sánchez no pudo marcar el segundo disparo para Colombia, mientras que el arquero Gregor Kobel le adivinó el remate a Juan Camilo Hernández en el cuarto turno. A pesar del acierto final de Luis Díaz, el futbolista Rubén Vargas sentenció el 4-3 definitivo en la tanda, depositando a Suiza en los cuartos de final donde deberá medirse ante el seleccionado de Argentina.

Por qué las amenazas a Jáminton Campaz reviven el peor fantasma de la historia del fútbol de Colombia

El violento accionar de un sector de la hinchada despertó de forma inmediata el doloroso recuerdo de los acontecimientos trágicos que enlutaron al país a mediados de la década del 90.

Las agresiones virtuales vertidas sobre el centrocampista reactivaron las alarmas institucionales debido al trágico precedente de Andrés Escobar. El histórico defensor antioqueño fue asesinado el 2 de julio de 1994 a las afueras de un restaurante en Medellín, pocos días después de quedar eliminado del Mundial de Estados Unidos 1994. En aquella cita, Escobar protagonizó un infortunado autogol en la derrota 1-2 ante el conjunto anfitrión, una acción que apresuró la despedida en primera ronda del equipo comandado por Francisco Maturana, el cual llegaba con cartel de máximo favorito tras golear 5-0 a Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El recordado "Caballero del Fútbol", que había conquistado la Copa Libertadores de 1989 con Atlético Nacional, regresó de forma prematura a su ciudad natal y fue increpado en un estacionamiento por un grupo de personas bajo los efectos del alcohol, vinculadas al paramilitarismo y al narcotráfico. En medio de los insultos por el error deportivo, el chofer Humberto Muñoz Castro se acercó a Andrés Escobar y descargó seis tiros en su cabeza sin mediar palabra, cometiendo un magnicidio que causó una profunda vergüenza internacional. Precisamente por este imborrable antecedente, la delegación cafetera sigue de cerca la situación de Campaz en Vancouver para evitar que el hostigamiento fanático ponga en riesgo la integridad física del deportista.

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