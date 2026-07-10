Cómo hacer bizcochitos caseros con solo tres ingredientes para acompañar el mate

- Mezclar los ingredientes: colocar en un bol la harina leudante, la crema de leche y la pizca de sal.
- Formar la masa: mezclar con una cuchara hasta que los ingredientes comiencen a integrarse. Luego, continuar con las manos hasta obtener un bollo uniforme.
- Amasar: llevar la masa a una mesada y amasar durante 3 minutos.
- Dejar reposar: envolver el bollo en papel film y llevarlo a la heladera durante 30 minutos.
- Estirar y cortar: retirar la masa de la heladera, estirarla hasta alcanzar un espesor de aproximadamente medio centímetro y cortar los bizcochitos con un cortante circular.
- Preparar para el horno: acomodar los discos de masa en una placa para horno y pincharlos con un tenedor.
- Cocinar: llevar a un horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, o hasta que los bizcochitos estén ligeramente dorados.
Una vez listos, dejarlos entibiar unos minutos antes de servir. Son una opción práctica para disfrutar en el desayuno o la merienda, solos o acompañados con dulce, queso o la infusión preferida.