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Cómo hacer bizcochitos caseros con solo tres ingredientes para acompañar el mate

Con una preparación simple y pocos ingredientes, esta receta permite hacer bizcochitos caseros tiernos y sabrosos, ideales para disfrutar en el desayuno, la merienda o junto a unos mates.

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Con una preparación simple y pocos ingredientes

Con una preparación simple y pocos ingredientes, esta receta permite hacer bizcochitos caseros tiernos y sabrosos, ideales para disfrutar en el desayuno, la merienda o junto a unos mates.

Con apenas tres ingredientes y una preparación muy sencilla es posible hacer bizcochitos caseros tiernos y sabrosos, ideales para acompañar el mate, el café o el té. Son una opción perfecta para disfrutar este fin de semana, tanto en el desayuno como en la merienda.

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Además, no requieren manteca ni levadura adicional, lo que convierte a esta receta en una alternativa práctica y económica.

Ingredientes para los bizcochitos caseros

  • 200 g de crema de leche
  • 200 g de harina leudante
  • Una pizca de sal

Cómo hacer bizcochitos caseros, paso a paso

(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero)

  • Mezclar los ingredientes: colocar en un bol la harina leudante, la crema de leche y la pizca de sal.
  • Formar la masa: mezclar con una cuchara hasta que los ingredientes comiencen a integrarse. Luego, continuar con las manos hasta obtener un bollo uniforme.
  • Amasar: llevar la masa a una mesada y amasar durante 3 minutos.
  • Dejar reposar: envolver el bollo en papel film y llevarlo a la heladera durante 30 minutos.
  • Estirar y cortar: retirar la masa de la heladera, estirarla hasta alcanzar un espesor de aproximadamente medio centímetro y cortar los bizcochitos con un cortante circular.
  • Preparar para el horno: acomodar los discos de masa en una placa para horno y pincharlos con un tenedor.
  • Cocinar: llevar a un horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, o hasta que los bizcochitos estén ligeramente dorados.

Una vez listos, dejarlos entibiar unos minutos antes de servir. Son una opción práctica para disfrutar en el desayuno o la merienda, solos o acompañados con dulce, queso o la infusión preferida.

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