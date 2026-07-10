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Vaca Muerta: Argentina LNG eligió al dueño del club de Lionel Messi para una licitación clave

Para la construcción de un gasoducto por valor de 1.200 millones de dólares, nuevamente el grupo Techint quedó afuera. En cambio, el adjudicatario resultó ser el empresario cubanonorteamericano que, entre otras cosas, es el dueño del Inter de Miami en donde juega Messi.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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El dueño del club de Messi

El dueño del club de Messi, inversor en Vaca Muerta. (Foto: A24.com)
Leé también Milei cuestionó a Paolo Rocca en medio de la polémica por la licitación que perdió Techint
Milei cuestionó a Paolo Rocca en medio de la polémica por la licitación que perdió Techint

La empresa norteamericana se vincula - de manera muy extraordinaria - con Lionel Messi, el capitán de la Selección argentina. Esta controlada por el grupo MasTec, de la familia Mas Canosa, de la que forma parte Jorge Mas, accionista mayoritario del Inter Miami, el club de la Major League Soccer (MLS) en donde juega Lionel Messi.

Mastec, la empresa que controla al Inter de Miami de Messi, pre adjudicataria de un proyecto clave en Vaca muerta. (Foto: Gentileza Mastec)

Mastec, la empresa que controla al Inter de Miami de Messi, pre adjudicataria de un proyecto clave en Vaca muerta. (Foto: Gentileza Mastec)

La adjudicación es para construir el gasoducto que unirá Vaca Muerta con la costa atlántica de Río Negro. La decisión dejó relegada la propuesta presentada por Techint, uno de los principales jugadores del sector, quien ya había perdido otra licitación por la que incluso, se enfrentaron con el presidente Javier Milei.

La obra demandará una inversión cercana a los US$1.200 millones y contempla la construcción de un ducto de más de 500 kilómetros entre la cuenca neuquina y Sierra Grande, desde donde partirán los buques que exportarán el GNL argentino. El proyecto forma parte de Argentina LNG, la iniciativa que impulsa YPF junto con la italiana Eni y la emiratí Adnoc para convertir al país en un proveedor mundial de gas natural licuado.

La propuesta seleccionada está integrada por Pumpco, la italiana Bonatti y la empresa local Contrera Hermanos. Aunque fue la mejor posicionada en la evaluación técnica y económica, la adjudicación todavía no está cerrada y la decisión final se conocería dentro de tres o cuatro semanas, según fuentes vinculadas al proceso.

Para Techint representa un nuevo revés en la competencia por las grandes obras energéticas. La compañía de Paolo Rocca había llegado a la instancia final asociada con Sacde y cuenta con amplia experiencia en la construcción de gasoductos, como el Perito Moreno, la reversión del Gasoducto Norte y el VMOS.

Sin embargo, volvió a quedar afuera de un proyecto estratégico para el desarrollo de Vaca Muerta, luego de que Tenaris también perdiera la licitación para proveer caños a otro emprendimiento de exportación de GNL.

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