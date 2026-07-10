Vaca Muerta: Argentina LNG eligió al dueño del club de Lionel Messi para una licitación clave

La propuesta seleccionada está integrada por Pumpco, la italiana Bonatti y la empresa local Contrera Hermanos. Aunque fue la mejor posicionada en la evaluación técnica y económica, la adjudicación todavía no está cerrada y la decisión final se conocería dentro de tres o cuatro semanas, según fuentes vinculadas al proceso.

Para Techint representa un nuevo revés en la competencia por las grandes obras energéticas. La compañía de Paolo Rocca había llegado a la instancia final asociada con Sacde y cuenta con amplia experiencia en la construcción de gasoductos, como el Perito Moreno, la reversión del Gasoducto Norte y el VMOS.

Sin embargo, volvió a quedar afuera de un proyecto estratégico para el desarrollo de Vaca Muerta, luego de que Tenaris también perdiera la licitación para proveer caños a otro emprendimiento de exportación de GNL.

Noticia en desarrollo...