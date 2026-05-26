Netflix: si ya viste a José Coronado en "La chica de nieve", no te pierdas esta serie de 6 episodios

La serie española que volvió loco a Netflix antes de "El cuco de cristal"

Mucho antes del estreno de la nueva adaptación de Javier Castillo, Netflix ya había triunfado con otra historia nacida de la imaginación del escritor malagueño. Se trata de La chica de nieve, uno de los thrillers españoles más comentados de los últimos años y una producción que ahora ya prepara su tercera temporada.

Estrenada originalmente en 2023, la serie protagonizada por Milena Smit y José Coronado consiguió convertirse en un auténtico fenómeno mundial. La recepción fue tan positiva que Netflix renovó rápidamente la ficción para una segunda entrega titulada El juego del alma, estrenada en 2025..

El éxito de La chica de nieve no apareció por casualidad. La serie reunió todos los ingredientes que funcionan dentro del thriller contemporáneo: tensión constante, personajes emocionalmente rotos, escenarios inquietantes y una investigación que obliga al espectador a permanecer atento hasta el último minuto.

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De qué trata "La chica de nieve" con José Coronado

La historia de La chica de nieve arrancó durante la tradicional Cabalgata de Reyes de Málaga en 2010. Lo que debía ser una noche familiar terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla cuando la pequeña Amaya Martín desapareció entre la multitud sin dejar rastro.

Ese momento marcó el inicio de una investigación desesperada que involucró tanto a la policía como a los medios de comunicación. En paralelo, la periodista Miren Rojo, interpretada por Milena Smit, comenzó a obsesionarse con el caso mientras intentaba enfrentarse también a sus propios demonios internos.

Junto a Smit destacó la presencia de José Coronado, quien interpretó a Eduardo, compañero y apoyo fundamental dentro de la investigación. La química entre ambos personajes aportó profundidad emocional a una historia que ya funcionaba perfectamente como thriller policial.

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Las comparaciones entre "El cuco de cristal" y "La chica de nieve"

Según el resumen oficial de Netflix sobre El cuco de cristal: "Con la esperanza de saber más sobre el donante de su corazón, una joven doctora llega a un pueblo en la montaña donde décadas de tragedias misteriosas atormentan a la comunidad".

Aunque El cuco de cristal arrasó en reproducciones, buena parte del público considera que La chica de nieve logró construir una atmósfera mucho más intensa y emocional.

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Uno de los puntos más valorados fue el ritmo narrativo. La serie supo mantener el suspense sin caer en excesos y consiguió dosificar la información de manera inteligente. Cada episodio dejaba nuevas preguntas abiertas y alimentaba la necesidad de seguir viendo otro capítulo inmediatamente.

También recibió elogios por el tratamiento psicológico de los personajes. Miren no era simplemente una periodista investigando un caso: cargaba heridas personales profundas que influían directamente en sus decisiones. Esa complejidad convirtió a la protagonista en uno de los personajes más recordados de las producciones españolas recientes.

Por qué ver "El cuco de cristal" y "La chica de nieve" en Netflix

El enorme rendimiento de El cuco de cristal y La chica de nieve demuestra que Netflix seguirá apostando fuerte por este tipo de producciones españolas.

El cuco de cristal Netflix

Las cifras acompañan, el interés internacional continúa creciendo y el universo literario de Javier Castillo todavía ofrece mucho material por explorar.

Mientras miles de espectadores siguen descubriendo El cuco de cristal, otros ya aprovechan para ponerse al día con la serie que abrió el camino y que muchos consideran todavía más intensa, más oscura y mucho más adictiva.

Tráiler oficial de "El cuco de cristal" en Netflix