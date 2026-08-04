Netflix estrenó la serie argentina más esperada del año y todos la están comentando

Todo comenzó a cambiar cuando cumplió 18 años. A partir de ese momento, Margarita emprendió un recorrido para descubrir quién es y de dónde viene. La búsqueda de respuestas se convirtió así en uno de los ejes centrales de la producción.

En ese camino, la protagonista fue a encontrarse con personas que ocuparán lugares importantes en su vida. Aparecieron amigos, rivales y un gran amor, mientras ella intentaba comprender el pasado y, al mismo tiempo, construir su propio futuro.

La historia plantea de esta manera un viaje personal que combina descubrimientos familiares con los conflictos propios de la juventud.

El universo de Floricienta vuelve con nuevos personajes

Uno de los principales atractivos de la producción está en su conexión con Floricienta, una de las ficciones juveniles más reconocidas de Cris Morena.

La nueva serie no se limita a repetir aquella historia. Su propuesta consiste en expandir ese universo mediante nuevos personajes y una trama protagonizada por una generación diferente.

Ese vínculo permitirá que quienes conocieron Floricienta puedan encontrar elementos familiares, mientras que quienes nunca vieron la producción original tendrán la posibilidad de acercarse a este mundo a través de Margarita.

La llegada a Netflix ampliará además el alcance de la ficción. La plataforma permitirá que la serie encuentre espectadores que quizás no tuvieron contacto con ella durante su estreno original.

Así, una historia que comenzó su recorrido en 2024 tendrá ahora una nueva oportunidad de llegar a distintos públicos.

El elenco principal de Margarita

Mora Bianchi

Isabel Macedo

Ramiro Spangenberg

Lola Abraldes

Mateo Belmonte

Graciela Stefani

Julia Calvo

Franco Yan

María Del Cerro

La llegada a Netflix abre una nueva etapa para Margarita

Aunque Margarita se estrenó originalmente en 2024, su incorporación al catálogo de Netflix representa una nueva oportunidad para la ficción.

La serie recibió una buena respuesta del público desde su estreno y ahora podrá alcanzar a espectadores que todavía no habían visto la producción.

El desembarco en la plataforma también tiene un componente generacional. Para quienes crecieron con Floricienta, la historia representa una posibilidad de volver a acercarse al universo de Cris Morena desde una perspectiva diferente.

Para las nuevas generaciones, en cambio, funcionará como una puerta de entrada a una propuesta que mantiene algunos de los elementos característicos de las ficciones juveniles de la creadora: música, romance, fantasía, personajes jóvenes y una historia familiar atravesada por secretos.

Una serie argentina que ahora buscará nuevos espectadores

Con sus 40 episodios, su elenco juvenil y adulto y una historia que conecta con el universo de Floricienta, Margarita inicia una nueva etapa desde Netflix.

La producción de Cris Morena reúne los ingredientes que marcaron buena parte de sus ficciones: canciones, coreografías, romances, conflictos familiares, personajes jóvenes y una dosis de fantasía.

La historia de Margarita comenzará con una búsqueda personal que terminará involucrando mucho más que su pasado. En su camino aparecerán nuevas relaciones, enfrentamientos y sentimientos que irán definiendo el lugar que ocupará dentro de su propia historia.

Ahora, con su llegada a la plataforma, la serie tendrá la posibilidad de encontrar a aquellos espectadores que todavía no conocían esta producción y de reencontrarse con quienes ya formaban parte de su público.