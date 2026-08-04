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Netflix estrenó la serie argentina más esperada del año y todos la están comentando

Esta serie argentina llegó a Netflix con una historia que mezcla romance, música y fantasía y es ideal para ver en pocos días.

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Netflix estrenó la serie argentina más esperada del año y todos la están comentando. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó la serie argentina más esperada del año y todos la están comentando. (Foto: Archivo)

Hay series que recuperan una historia conocida y otras que intentan construir un nuevo capítulo dentro de un universo que ya tiene una identidad propia. Margarita pertenece a ese segundo grupo y acaba de sumar una nueva etapa en su recorrido: la producción creada por Cris Morena llegó al catálogo de Netflix y volverá a conectar con una generación que creció con Floricienta.

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La ficción combina romance, música, comedia, drama y fantasía en una propuesta pensada para toda la familia. Su protagonista deberá enfrentarse a preguntas sobre su pasado, descubrir quién es realmente y encontrar su lugar mientras aparecen vínculos, conflictos y sentimientos que cambiarán el rumbo de su historia.

De qué trata Margarita en Netflix

Margarita sigue la vida de la joven que da nombre a la serie. Es hija de Florencia y Máximo Augusto Calderón de la Hoya, personajes vinculados directamente con el universo de Floricienta. Sin embargo, su vida tomó un camino muy diferente al que podría esperarse.

La joven creció alejada de su verdadera identidad. Durante años estuvo separada de una parte fundamental de su historia familiar y llegó a la adultez sin conocer completamente sus orígenes.

Todo comenzó a cambiar cuando cumplió 18 años. A partir de ese momento, Margarita emprendió un recorrido para descubrir quién es y de dónde viene. La búsqueda de respuestas se convirtió así en uno de los ejes centrales de la producción.

En ese camino, la protagonista fue a encontrarse con personas que ocuparán lugares importantes en su vida. Aparecieron amigos, rivales y un gran amor, mientras ella intentaba comprender el pasado y, al mismo tiempo, construir su propio futuro.

La historia plantea de esta manera un viaje personal que combina descubrimientos familiares con los conflictos propios de la juventud.

El universo de Floricienta vuelve con nuevos personajes

Uno de los principales atractivos de la producción está en su conexión con Floricienta, una de las ficciones juveniles más reconocidas de Cris Morena.

La nueva serie no se limita a repetir aquella historia. Su propuesta consiste en expandir ese universo mediante nuevos personajes y una trama protagonizada por una generación diferente.

Ese vínculo permitirá que quienes conocieron Floricienta puedan encontrar elementos familiares, mientras que quienes nunca vieron la producción original tendrán la posibilidad de acercarse a este mundo a través de Margarita.

La llegada a Netflix ampliará además el alcance de la ficción. La plataforma permitirá que la serie encuentre espectadores que quizás no tuvieron contacto con ella durante su estreno original.

Así, una historia que comenzó su recorrido en 2024 tendrá ahora una nueva oportunidad de llegar a distintos públicos.

El elenco principal de Margarita

  • Mora Bianchi
  • Isabel Macedo
  • Ramiro Spangenberg
  • Lola Abraldes
  • Mateo Belmonte
  • Graciela Stefani
  • Julia Calvo
  • Franco Yan
  • María Del Cerro

La llegada a Netflix abre una nueva etapa para Margarita

Aunque Margarita se estrenó originalmente en 2024, su incorporación al catálogo de Netflix representa una nueva oportunidad para la ficción.

La serie recibió una buena respuesta del público desde su estreno y ahora podrá alcanzar a espectadores que todavía no habían visto la producción.

El desembarco en la plataforma también tiene un componente generacional. Para quienes crecieron con Floricienta, la historia representa una posibilidad de volver a acercarse al universo de Cris Morena desde una perspectiva diferente.

Para las nuevas generaciones, en cambio, funcionará como una puerta de entrada a una propuesta que mantiene algunos de los elementos característicos de las ficciones juveniles de la creadora: música, romance, fantasía, personajes jóvenes y una historia familiar atravesada por secretos.

Una serie argentina que ahora buscará nuevos espectadores

Con sus 40 episodios, su elenco juvenil y adulto y una historia que conecta con el universo de Floricienta, Margarita inicia una nueva etapa desde Netflix.

La producción de Cris Morena reúne los ingredientes que marcaron buena parte de sus ficciones: canciones, coreografías, romances, conflictos familiares, personajes jóvenes y una dosis de fantasía.

La historia de Margarita comenzará con una búsqueda personal que terminará involucrando mucho más que su pasado. En su camino aparecerán nuevas relaciones, enfrentamientos y sentimientos que irán definiendo el lugar que ocupará dentro de su propia historia.

Ahora, con su llegada a la plataforma, la serie tendrá la posibilidad de encontrar a aquellos espectadores que todavía no conocían esta producción y de reencontrarse con quienes ya formaban parte de su público.

En pocas palabras

  • Netflix estrena la esperada serie argentina "Margarita", continuación del universo de Cris Morena.
  • La ficción combina romance, música y fantasía, siguiendo la búsqueda de identidad de su protagonista.
  • La serie, con 40 episodios, busca conectar tanto a fans de "Floricienta" como a nuevas audiencias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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