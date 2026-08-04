Habló el portero que se quedó con el perro de Candela Arizaga tras el confuso episodio con Facundo Moyano: "Alterada"

"Fueron cinco minutos. Ella sigue corriendo sin el perrito ya y yo le dije a él que me quedaba con el perrito. Apareció un policía que también quiso contenerla y ella no quería, quería subirse a un colectivo e irse y escapar de una situación que no había un peligro tal", aseguró Camilo.

Y remarcó: "En ningún momento hablo con ella y sí le dije a Facundo que la siga porque seguía corriendo descalza y semidesnuda. Vi a una persona que estaba tratando de contener a otra que estaba muy mal".

La modelo, que tiene 23 años y cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, fue derivada al Hospital Pirovano donde permanece bajo cuidado médico.

Quién es Candela Arizaga, influencer y ex de un famoso cantante

Candela Arizaga, de 23 años, cuenta con una trayectoria vinculada al mundo de la moda, las redes sociales y la generación de contenido digital.

A lo largo de los últimos años logró instalarse en el ambiente mediático no solo por su trabajo profesional, sino también por los romances y rumores que la relacionaron con reconocidas figuras del espectáculo y del deporte.

Oriunda de Rosario, la joven decidió trasladarse a Buenos Aires con el objetivo de impulsar su carrera como modelo. Allí participó de diferentes propuestas vinculadas a la publicidad y también tuvo una etapa como promotora del Turismo Carretera (TC).

Paralelamente, consolidó una fuerte presencia en plataformas digitales, donde reúne una comunidad de más de 300 mil seguidores solamente en Instagram, que sigue sus publicaciones sobre tendencias, viajes y escenas de su vida personal.

Pero lo cierto es que el nombre de Candela Arizaga empezó a tener mayor exposición pública en 2024, cuando confirmó su relación con L-Gante.

En ese momento, el cantante atravesaba una etapa de acercamientos y distanciamientos con Wanda Nara, situación que generó una gran repercusión mediática.

Sin embargo, el vínculo entre la modelo y el artista no se extendió demasiado tiempo y llegó a su fin luego de algunos meses, en medio de versiones que señalaban posibles conflictos relacionados con la mediática.