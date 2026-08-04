Wanda Nara mostró sus días junto a Martín Migueles tras su duro momento en Italia: el mensaje clave

El mensaje llegó poco después de una resolución judicial que permitió que Wanda Nara pudiera volver al país con sus hijas sin contar con la autorización firmada por Mauro Icardi, luego de la controversia que había generado incertidumbre dentro de la familia.

Con su publicación, la figura de Telefe buscó transmitir que, más allá de los enfrentamientos y los obstáculos que atravesó en Europa, su principal objetivo continúa siendo cuidar y acompañar a sus hijos en cada decisión.

Claro que dentro del álbum de fotos que compartió, la empresaria también incluyó una imagen especial junto a Martín Migueles. En la postal, ambos aparecen abrazados con la Torre Eiffel de fondo y luego de una cena romántica, una escena que reflejó el lugar importante que tuvo su pareja durante este período.

Aunque Wanda Nara no hizo una mención directa sobre él en el texto que acompañó la publicación, la presencia de Martín Migueles en las imágenes dejó en evidencia el respaldo emocional que representó para ella durante las últimas semanas, mientras atravesaba una etapa atravesada por conflictos legales y familiares.

Cuál fue la respuesta de Wanda Nara tras las críticas por una foto en bikini

En las últimas horas, Wanda Nara quedó nuevamente bajo la mirada pública luego de que una imagen de ella en bikini se viralizara en redes sociales y despertara una ola de comentarios relacionados con su apariencia física. Ante las críticas que surgieron por la fotografía, la empresaria eligió no guardar silencio y salió al cruce con un fuerte descargo desde su cuenta de X, donde afirmó que la postal había sido manipulada y reivindicó su imagen natural.

La situación se originó cuando una usuaria compartió una publicación en la que comparaba dos imágenes de Wanda: una de sus vacaciones en la playa y otra tomada frente a un espejo. Junto al collage, lanzó una acusación contra la conductora al escribir: "Foto de ayer y foto de ahora. La señora de los 1000 filtros".

La reacción de Wanda Nara no tardó en llegar. Frente a ese comentario, respondió de manera directa y cuestionó la veracidad de la imagen que se había difundido: "Uno es un video y lo otro es Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo", expresó.

Con sus palabras, la empresaria negó que la foto viral representara su aspecto actual y defendió su figura ante los cuestionamientos. Además, al mencionar a los "trolls pagos", dejó entrever que, según su mirada, algunas publicaciones negativas sobre ella podrían estar impulsadas por perfiles organizados en las redes sociales.