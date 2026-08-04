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Robert De Niro brilla en Netflix con esta miniserie de apenas 6 capítulos para maratonear

Esta serie corta de Netflix, protagonizada por Robert De Niro, combina intriga, conspiraciones y tensión política en solo seis episodios.

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Robert De Niro brilla en Netflix con esta miniserie de apenas 6 capítulos para maratonear. (Foto: Archivo)

Robert De Niro brilla en Netflix con esta miniserie de apenas 6 capítulos para maratonear. (Foto: Archivo)

Quienes estén buscando en Netflix una producción breve, intensa y cargada de suspenso van a encontrar en Día cero una propuesta difícil de pasar por alto. La miniserie estadounidense cuenta con apenas seis capítulos y tiene a Robert De Niro como protagonista de una historia marcada por un devastador ciberataque, secretos de Estado y una compleja red de conspiraciones políticas.

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La ficción plantea una situación capaz de poner en jaque a Estados Unidos y obliga a un expresidente a regresar al centro de la escena. Lo que comienza como una investigación para descubrir quién estuvo detrás del ataque rápidamente se transforma en una búsqueda mucho más peligrosa, en la que cada respuesta abre nuevos interrogantes.

Con un formato corto y una historia que mantiene la tensión, Día cero reúne elementos de thriller político, suspenso y tecnología. La producción también incorpora un elenco de figuras reconocidas de Hollywood, con De Niro al frente de un reparto que incluye a Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Joan Allen, Bill Camp, Dan Stevens, Gaby Hoffmann, Matthew Modine y Angela Bassett.

De qué trata la miniserie Día cero en Netflix

La historia comienza cuando un ciberataque de gran magnitud golpea a Estados Unidos y provoca una crisis nacional. El episodio genera incertidumbre entre las autoridades, que deben reaccionar rápidamente mientras intentan determinar quién organizó la ofensiva y cuáles fueron sus verdaderos objetivos.

La situación resulta especialmente delicada porque no existe, al comienzo, una explicación clara sobre el origen del ataque. La falta de información alimenta el temor de que puedan producirse nuevas ofensivas y obliga a tomar decisiones mientras el país atraviesa uno de sus momentos más críticos.

En ese escenario aparece el personaje interpretado por Robert De Niro, un expresidente de Estados Unidos que había dejado atrás la vida política. Sin embargo, la magnitud de la crisis hace que deba regresar para intentar encontrar el origen de la amenaza.

La sinopsis oficial de Netflix resume el punto de partida de la ficción de la siguiente manera: "Un expresidente de EE. UU. debe volver de su retiro para encontrar la fuente de un mortal ciberataque, solo para descubrir una vasta red de mentiras y conspiraciones".

Robert De Niro vuelve al centro de la escena

La presencia de Robert De Niro es uno de los principales atractivos de la miniserie. El actor interpreta al expresidente que debe abandonar su retiro y regresar a la actividad para investigar la crisis que atraviesa Estados Unidos.

Su personaje ocupa el centro de la historia y es quien conduce buena parte de la investigación. La situación también plantea un desafío personal y político, ya que debe volver a enfrentarse con un escenario que había dejado atrás.

De Niro encabeza un reparto que suma varios nombres reconocidos. Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Joan Allen, Bill Camp, Dan Stevens, Gaby Hoffmann, Matthew Modine y Angela Bassett forman parte de la producción y acompañan al protagonista a lo largo de la trama.

La combinación de un protagonista de enorme reconocimiento internacional con un elenco de figuras conocidas ayuda a darle a la ficción una dimensión cinematográfica, pese a tratarse de una miniserie.

Cuántos capítulos tiene Día cero en Netflix

Otro de los puntos que pueden explicar el atractivo de Día cero es su duración. La producción cuenta con solo seis episodios, por lo que presenta una historia concentrada sin extenderse durante varias temporadas.

El formato resulta especialmente conveniente para quienes prefieren una ficción que pueda verse en pocos días. Al mismo tiempo, la cantidad limitada de capítulos permite que la historia avance alrededor de su conflicto principal: el ciberataque y la investigación para descubrir quién estuvo detrás de él.

Cada episodio forma parte de una trama marcada por la tensión política y los interrogantes. El protagonista debe avanzar en su búsqueda mientras aparecen nuevos elementos que complican la situación.

La brevedad también convierte a la producción en una alternativa para quienes buscan una serie que pueda comenzar y terminar rápidamente. En lugar de comprometerse con una historia de varias temporadas, el espectador encontrará una miniserie de seis capítulos centrada en una crisis concreta.

Tráiler oficial de Día cero en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: La plataforma estrena Día cero, una miniserie de seis capítulos protagonizada por Robert De Niro.
  • Trama: La ficción aborda un devastador ciberataque a Estados Unidos y una compleja red de conspiraciones políticas.
  • Elenco: La producción cuenta con Robert De Niro al frente de un reparto que incluye a Jesse Plemons y Angela Bassett, entre otras figuras.
Resumen generado por Thinkindot AI
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