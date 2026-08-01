Netflix: Juan Minujín sorprende con esta película argentina que dura menos de 2 horas

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Tras asumir su identidad como mujer, Mumy Singer no quiere hacer su bar mitzvá. Pero años después, luego de una tragedia, decide celebrarlo a su manera".

Ese punto de partida permite que la película avance sobre varias cuestiones al mismo tiempo. Por un lado, aparece la relación de Mumy con su familia. Por otro, está su vínculo con las tradiciones religiosas y culturales de su infancia. Y, en paralelo, se desarrolla el proceso personal de una mujer que intenta cerrar una etapa de su vida sin renunciar a quién es.

La historia adquiere especial importancia a partir de su relación con Eduardo, su hermano, interpretado por Juan Minujín. Entre ambos existe una conexión que sobrevivió a los años de distancia, aunque también quedaron heridas, diferencias y conversaciones pendientes.

La producción fue dirigida por Daniel Burman, quien también escribió el guion junto con Ariel Gurevich. El reparto principal está encabezado por Penélope Guerrero, Juan Minujín y Alejandro Awada.

Juan Minujín interpreta a un hermano marcado por el pasado

La presencia de Juan Minujín funciona como uno de los puntos de apoyo de la historia. El actor interpreta a Eduardo Singman, el hermano de Mumy, y su personaje ocupa un lugar importante en el proceso que atraviesa la protagonista.

Eduardo no aparece simplemente como un integrante más de la familia. Su relación con Mumy se convierte en uno de los ejes emocionales de la película. Ambos tienen una historia compartida y deben enfrentarse a las consecuencias de los años que pasaron separados.

El vínculo entre los hermanos permite que Transmitzvah no se limite a contar una historia sobre identidad. También desarrolla una historia sobre la familia y las formas en que los afectos pueden sobrevivir incluso cuando existen diferencias profundas.

Ese aspecto también permite que el personaje de Minujín tenga un peso particular. Eduardo acompaña a Mumy en un momento en el que ella necesita encontrar una manera de reconciliar diferentes partes de su historia personal.

El elenco principal de Transmitzvah con Juan Minujín

Penélope Guerrero

Juan Minujín

Alejandro Awada

Gustavo Bassani

Alejandra Flechner

Una película argentina de 100 minutos para ver en Netflix

Uno de los datos que puede llamar la atención de quienes buscan qué ver en la plataforma es su duración. Transmitzvah figura con 1 hora y 40 minutos en IMDb, una extensión que permite verla de principio a fin sin requerir una sesión especialmente larga.

La película está disponible en Netflix y forma parte de su catálogo de producciones argentinas, además de aparecer dentro de categorías relacionadas con dramas, comedias y películas de temática LGBTQ+.

Para quienes prefieren historias que mezclan géneros, la propuesta reúne varios elementos: una familia que intenta recomponer sus vínculos, una protagonista que regresa a su ciudad natal y una búsqueda personal que atraviesa toda la narración.

Mirá el tráiler de Transmitzvah en Netflix