Netflix estrenó la serie del año: ya está entre las más vistas y se inspiró en un caso real

Cuando despertó en el hospital, descubrió algo que transformó su realidad. Había perdido los recuerdos de los últimos 12 años de su vida. Ese vacío en su memoria significó mucho más que olvidar eventos recientes. Ferrara ya no recordaba decisiones clave que marcaron su carrera médica, tampoco su matrimonio ni las relaciones que había construido con colegas y amigos dentro del hospital.

Lo más sorprendente fue que su conocimiento profesional permaneció intacto. El médico aún recordaba cómo diagnosticar enfermedades, interpretar estudios clínicos y tratar pacientes. Sin embargo, el entorno que lo rodeaba se volvió completamente nuevo para él.

A partir de ese momento comenzó una lucha personal. Ferrara deberá reconstruir su identidad mientras intenta volver a ejercer la medicina en un lugar donde todos lo conocen, pero él no reconoce a nadie.

La historia real que inspiró la serie en Netflix

Aunque la trama parece propia de una ficción dramática, la historia de DOC tiene una base real.

La serie se inspiró en la experiencia del médico italiano Pierdante Piccioni. En 2013 sufrió un accidente automovilístico que cambió su vida. Después del golpe despertó sin recordar más de una década de su pasado. Piccioni perdió exactamente 12 años de memoria. El médico se encontró en un mundo que había cambiado mientras él permanecía detenido en el tiempo.

Su experiencia personal fue tan impactante que decidió contarla en un libro titulado Meno Dodici. Allí relató cómo fue reconstruir su vida, redescubrir a su familia y volver a ejercer la medicina con recuerdos incompletos. Ese testimonio se convirtió primero en la base de una popular serie italiana llamada DOC – Nelle tue mani. El éxito de aquella producción abrió la puerta a nuevas adaptaciones.

La versión latinoamericana tomó ese punto de partida y trasladó la historia a un contexto hospitalario de la región, adaptando los personajes y conflictos para el público hispanohablante.

Cuántos capítulos tiene la serie DOC en Netflix

La estructura de la serie también llamó la atención dentro del catálogo de Netflix. La primera temporada fue concebida con un formato amplio que recuerda a las series médicas clásicas de televisión. En total cuenta con 40 episodios.

Cada capítulo presenta casos clínicos diferentes dentro del hospital, mientras la historia personal del protagonista avanza de manera paralela. Ese equilibrio fue clave para mantener el interés del público.

El fenómeno que comenzó a crecer en el ranking de Netflix

Desde su llegada al catálogo de Netflix, DOC comenzó a escalar posiciones en las listas de reproducción de la plataforma.

La serie logró posicionarse entre los títulos más vistos en varios países de América Latina. México fue uno de los mercados donde el crecimiento fue más rápido, aunque también apareció en rankings de otros territorios de habla hispana.

El género médico siempre tuvo una base sólida de seguidores en el streaming. Producciones centradas en hospitales suelen atraer a audiencias que buscan historias intensas, dilemas éticos y personajes complejos.

