Milei y una cambio para jubilados que impacta directamente en ellos

Un aumento del 2,88% en las jubilaciones

Marzo llega con una actualización en los haberes previsionales. Según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales reciben un aumento del 2,88%, aplicado en el marco del mecanismo de movilidad vigente.

Este incremento impacta en todas las prestaciones previsionales y sociales administradas por el organismo. Con esta actualización, los montos que perciben los jubilados registran una nueva suba respecto de los valores de febrero, lo que repercute especialmente en quienes dependen de la jubilación mínima.

En este contexto, los valores estimados para marzo quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $439.600,88 (incluye el bono extraordinario)

Jubilación máxima: $2.487.063,96

El aumento se aplica automáticamente, por lo que los beneficiarios no deben realizar ningún trámite adicional para percibir el nuevo monto.

El bono de $70.000 para quienes cobran la mínima

Además de la actualización mensual, el Gobierno decidió mantener el refuerzo económico destinado a los jubilados con menores ingresos.

Este complemento consiste en un bono extraordinario de $70.000, que se deposita junto con el haber mensual. La medida beneficia principalmente a:

Jubilados que cobran el haber mínimo

Pensionados del sistema previsional

Titulares de pensiones no contributivas

El refuerzo forma parte de una política que comenzó en 2023 y que continúa vigente durante la gestión del presidente Javier Milei. El objetivo del bono es compensar parcialmente el impacto del costo de vida en los ingresos de los adultos mayores que perciben haberes más bajos.

Con la suma del incremento del 2,88% y el bono adicional, el ingreso total de quienes perciben la jubilación mínima alcanza casi los $440.000 durante marzo.

El feriado que obligó a modificar el calendario

El principal motivo detrás del cambio en el cronograma es la cercanía de un feriado nacional. Se trata del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora cada 24 de marzo en Argentina.

Durante esa jornada no hay actividad bancaria, lo que imposibilita la acreditación de haberes previsionales. Esta situación obligó a reorganizar parte del calendario original que había sido definido para el año.

El cronograma anual había sido fijado mediante la Resolución 349/2025 de ANSES, publicada hacia finales de 2025, donde se establecieron las fechas de pago correspondientes a cada mes de 2026.

En ese documento se había previsto que el lunes 23 de marzo cobraran los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo con DNI finalizados en 0 y 1. Sin embargo, el esquema tuvo que ajustarse debido a la cercanía del feriado.

Adelanto de pagos para algunos jubilados

A raíz de la reorganización del calendario, los jubilados que debían cobrar el 23 de marzo finalmente recibirán sus haberes antes de lo previsto.

Según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social, el pago será adelantado al viernes 20 de marzo, jornada que originalmente correspondía al último grupo de jubilados que cobran la mínima.

Esto significa que ese día coincidirán dos grupos de beneficiarios distintos:

Jubilados que perciben la jubilación mínima con DNI terminado en 9

Jubilados que cobran más de la mínima con DNI terminados en 0 y 1

El objetivo de esta modificación es evitar retrasos mayores y garantizar que todos los beneficiarios reciban su dinero antes del cierre del mes.

Cómo queda el calendario para jubilados que cobran la mínima

El cronograma para quienes perciben un haber mínimo no sufrió cambios y continúa desarrollándose según lo previsto inicialmente.

Las fechas de pago son las siguientes:

DNI terminados en 0: desde el lunes 9 de marzo de 2026

DNI terminados en 1: desde el martes 10 de marzo de 2026

DNI terminados en 2: desde el miércoles 11 de marzo de 2026

DNI terminados en 3: desde el jueves 12 de marzo de 2026

DNI terminados en 4: desde el viernes 13 de marzo de 2026

DNI terminados en 5: desde el lunes 16 de marzo de 2026

DNI terminados en 6: desde el martes 17 de marzo de 2026

DNI terminados en 7: desde el miércoles 18 de marzo de 2026

DNI terminados en 8: desde el jueves 19 de marzo de 2026

DNI terminados en 9: desde el viernes 20 de marzo de 2026

En todos los casos, los fondos quedan depositados en la cuenta bancaria asociada al beneficio, por lo que pueden retirarse en cajeros automáticos o utilizarse mediante tarjeta de débito.

Fechas de pago para jubilados que superan la mínima

El grupo que sí sufrió modificaciones es el de jubilados que perciben haberes superiores al mínimo. En este caso, el cronograma quedó reorganizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo de 2026

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo de 2026

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo de 2026

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo de 2026

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo de 2026

Este esquema permite evitar superposiciones con feriados y días sin actividad bancaria, asegurando la acreditación de los haberes dentro del mes correspondiente.

Recomendaciones para los jubilados

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social recuerdan a los beneficiarios que no es necesario acudir a las sucursales bancarias el mismo día del cobro, ya que el dinero permanece disponible en la cuenta.

Entre las recomendaciones habituales del organismo se destacan:

Verificar la fecha exacta según la terminación del DNI

Evitar aglomeraciones en bancos o cajeros automáticos

Utilizar medios electrónicos de pago cuando sea posible

Consultar el calendario oficial en los canales oficiales

Además, quienes tengan dudas sobre su fecha de cobro o el monto a percibir pueden consultar la información desde la plataforma digital del organismo o mediante la app oficial.

Un mes clave para el sistema previsional

Marzo representa uno de los meses más relevantes para el sistema previsional argentino, ya que marca el inicio de un nuevo ciclo de actualizaciones en los haberes y consolida las políticas de refuerzo para los jubilados con ingresos más bajos.

El aumento del 2,88%, sumado al bono extraordinario y a la reorganización del calendario, configura un escenario en el que millones de adultos mayores dependen de la correcta implementación del cronograma de pagos.

Mientras tanto, desde el Gobierno aseguran que los haberes continuarán ajustándose según la evolución económica y las fórmulas de actualización vigentes, aunque el debate sobre el poder adquisitivo de las jubilaciones sigue siendo uno de los temas centrales en la agenda pública.

Lo cierto es que, con el cronograma ya en marcha, los jubilados comienzan a recibir sus haberes de marzo con nuevas cifras y con un calendario que, pese a algunos cambios, busca garantizar que todos los pagos se realicen dentro del mes.