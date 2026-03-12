Qué ver en Netflix: la mejor serie estrenó su segunda temporada y apenas tiene 8 capítulos
La serie ONE PIECE regresó a Netflix con nuevos episodios en su segunda temporada y promete ser el gran estreno del año.
Qué ver en Netflix: la mejor serie estrenó su segunda temporada y apenas tiene 8 capítulos. (Foto: Archivo)
ONE PIECE volvió a instalarse entre las series más vistas de Netflix. La plataforma estrenó el 10 de marzo de 2026 la segunda temporada de su exitosa adaptación live action del manga creado por Eiichiro Oda. La nueva entrega llegó con ocho episodios disponibles desde el primer día y retomó la historia exactamente donde había quedado el final de la primera temporada.
El regreso de ONE PIECE no sólo confirmó el interés del público por la serie, sino que también reforzó su lugar como uno de los proyectos más ambiciosos dentro del catálogo de Netflix.
De qué trata ONE PIECE, la serie de Netflix
La adaptación de acción en vivo de ONE PIECE de Netflix está basada en el manga más taquillero de la historia de Japón, escrito por Eiichir Oda, que cuenta con más de cien volúmenes publicados y quinientos millones de copias vendidas en todo el mundo.
Esta épica aventura en altamar narra la historia de Monkey D. Luffy y su búsqueda de un tesoro legendario, el One Piece, que puede ayudarlo a convertirse en el rey de los piratas. La popular franquicia ha cosechado una extensa base de fans de distintas edades y de diferentes países.
Tras su estreno en 2023, la serie con actores reales producida por Netflix se convirtió en un fenómeno global: se mantuvo ocho semanas en el Top 10 global de la plataforma donde ocupó el primer puesto en más de setenta y cinco países y pasó a la historia como la primera serie de Netflix de habla inglesa en debutar en lo más alto del ranking en Japón.
Con casi cien millones de reproducciones, la serie es una de las más descargadas de Netflix de todos los tiempos. ONE PIECE recibió once nominaciones a los premios Emmy de programación televisiva infantil y familiar, incluida a mejor serie para adolescentes.
Además, la adaptación ofrece maneras de vincularse todo el año, fuera de la pantalla, mediante una experiencia inmersiva innovadora que está programada para lanzarse en Netflix House, y los fans pueden llevarse el mundo de la serie de acción en vivo a su vida cotidiana con productos como LEGO, Moose Toys y más, a través de Netflix Shop y revendedores de todo el mundo.
ONE PIECEregresó con la esperadísima temporada 2 en 2026, y se anunció que habrá una temporada 3. La serie se ha creado en asociación con Sheisha y cuenta con la producción de Tomorrow Studios (un socio de ITV Studios).
Qué sucede en ONE PIECE: Temporada 2
La épica aventura de piratas en altamar de Netflix, ONE PIECE, regresó para la temporada 2, con adversarios más temibles que nunca y las cruzadas más peligrosas de su historia. Luffy y los piratas Sombrero de Paja zarpan hacia la Gran Ruta, un legendario pasaje marítimo donde la amenaza y el asombro se cruzan a cada instante.
A medida que van surcando las olas de un reino impredecible en busca del mejor tesoro del mundo, descubrirán islas extrañas y se toparán con los enemigos más majestuosos.
El elenco principal de ONE PIECE
Iñaki Godoy
Emily Rudd
Mackenyu
Jacob Romero Gibson
Taz Skylar
Vincent Regan
Jeff Ward
Morgan Davies
Michael John Dorman
Charithra Chandran
Por qué la segunda temporada dejó abierta la puerta a lo que viene
Con esta nueva entrega, ONE PIECE confirmó que su adaptación live action tiene una base sólida para continuar expandiendo el universo creado por Eiichiro Oda.
La recepción positiva del público y el impacto en el ranking de Netflix refuerzan la idea de que la serie seguirá siendo una de las apuestas más importantes de la plataforma.
Tráiler oficial de ONE PIECE: Temporada 2 en Netflix