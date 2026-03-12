Qué ver en Netflix: la mejor serie estrenó su segunda temporada y apenas tiene 8 capítulos

ONE PIECE 1

Tras su estreno en 2023, la serie con actores reales producida por Netflix se convirtió en un fenómeno global: se mantuvo ocho semanas en el Top 10 global de la plataforma donde ocupó el primer puesto en más de setenta y cinco países y pasó a la historia como la primera serie de Netflix de habla inglesa en debutar en lo más alto del ranking en Japón.

Con casi cien millones de reproducciones, la serie es una de las más descargadas de Netflix de todos los tiempos. ONE PIECE recibió once nominaciones a los premios Emmy de programación televisiva infantil y familiar, incluida a mejor serie para adolescentes.

Además, la adaptación ofrece maneras de vincularse todo el año, fuera de la pantalla, mediante una experiencia inmersiva innovadora que está programada para lanzarse en Netflix House, y los fans pueden llevarse el mundo de la serie de acción en vivo a su vida cotidiana con productos como LEGO, Moose Toys y más, a través de Netflix Shop y revendedores de todo el mundo.

ONE PIECE regresó con la esperadísima temporada 2 en 2026, y se anunció que habrá una temporada 3. La serie se ha creado en asociación con Sheisha y cuenta con la producción de Tomorrow Studios (un socio de ITV Studios).

ONE PIECE 2

Qué sucede en ONE PIECE: Temporada 2

La épica aventura de piratas en altamar de Netflix, ONE PIECE, regresó para la temporada 2, con adversarios más temibles que nunca y las cruzadas más peligrosas de su historia. Luffy y los piratas Sombrero de Paja zarpan hacia la Gran Ruta, un legendario pasaje marítimo donde la amenaza y el asombro se cruzan a cada instante.

A medida que van surcando las olas de un reino impredecible en busca del mejor tesoro del mundo, descubrirán islas extrañas y se toparán con los enemigos más majestuosos.

ONE PIECE 3

El elenco principal de ONE PIECE

Iñaki Godoy

Emily Rudd

Mackenyu

Jacob Romero Gibson

Taz Skylar

Vincent Regan

Jeff Ward

Morgan Davies

Michael John Dorman

Charithra Chandran

ONE PIECE 4

Por qué la segunda temporada dejó abierta la puerta a lo que viene

Con esta nueva entrega, ONE PIECE confirmó que su adaptación live action tiene una base sólida para continuar expandiendo el universo creado por Eiichiro Oda.

La recepción positiva del público y el impacto en el ranking de Netflix refuerzan la idea de que la serie seguirá siendo una de las apuestas más importantes de la plataforma.

Tráiler oficial de ONE PIECE: Temporada 2 en Netflix