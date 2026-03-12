Joaquín Furriel arrasa en Netflix con el mejor thriller argentino y es la película del momento

El caso que le asignaron involucró el asesinato de una adolescente. Desde el inicio, la investigación presentó un escenario complejo. La principal sospechosa era la mejor amiga de la víctima, lo que generó un entramado de emociones, contradicciones y secretos que complicaron el trabajo policial.

A medida que avanzó la investigación, Pipa comenzó a descubrir que cada testimonio escondía algo más. Las pistas no coincidían del todo, y varias personas cercanas a la víctima parecían ocultar información clave.

Ese clima de incertidumbre fue uno de los elementos centrales del thriller. Cada nuevo dato generó dudas sobre quién decía la verdad y quién mentía. La película construyó así una narrativa de sospechas constantes, donde la verdad parecía cambiar a cada momento.

Luisana Lopilato y Joaquín Furriel, una dupla policial

Durante la investigación, Pipa (Luisana Lopilato) no trabajó sola. Su compañero fue el inspector Francisco Juánez (Joaquín Furriel), un detective con experiencia dentro de la fuerza.

Juánez tenía fama de ser eficaz, pero también era conocido por utilizar métodos cuestionados para resolver los casos. Esa reputación generó tensiones desde el comienzo de la relación profesional entre ambos.

La dinámica entre los dos personajes se convirtió en uno de los ejes narrativos de la historia. Por un lado, Juánez aportó experiencia y conocimiento del mundo criminal. Por el otro, Pipa representó la mirada fresca de alguien que todavía creía en los procedimientos formales.

El elenco de la película "La corazonada"

Luisana Lopilato

Joaquín Furriel

Rafael Ferro

Maite Lanata

Juan Manuel Guilera

Abel Ayala

Sebastián Mogordoy

Delfina Chaves

Marita Ballesteros

Miriam Odorico

La protagonista de la historia fue interpretada por Luisana Lopilato, quien dio vida a Manuela “Pipa” Pelari. Su personaje representó a una policía joven que buscaba demostrar su capacidad en un entorno profesional exigente.

El inspector Francisco Juánez estuvo interpretado por Joaquín Furriel, actor que aportó una presencia intensa al personaje del detective experimentado.

Un thriller que sigue atrayendo a los fanáticos del misterio

Con el paso del tiempo, la película continuó apareciendo entre las recomendaciones de suspenso dentro de Netflix. Su combinación de investigación criminal, giros narrativos y conflictos entre personajes mantuvo el interés de quienes disfrutan de historias policiales.

El relato sobre el primer caso de Pipa Pelari mostró el inicio de un camino profesional lleno de desafíos. También planteó preguntas sobre la confianza, la verdad y las decisiones que deben tomar quienes trabajan resolviendo crímenes.

De esta manera, La corazonada se consolidó como una de las producciones argentinas de suspenso más reconocidas dentro del catálogo de Netflix.

Tráiler oficial de "La corazonada" en Netflix