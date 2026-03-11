Bombazo: el inespeado anuncio de Wanda Nara que la llena de felicidad

En cambio, desde el entorno de Wanda la postura se mantiene firme. La empresaria sostiene la plena vigencia del acuerdo firmado en su momento y, además, reclama compensaciones económicas acordes al patrimonio que ambos construyeron durante los años que estuvieron juntos.

En ese contexto, el mensaje publicado por la conductora de MasterChef (Telefe) habría estado directamente relacionado con ese capítulo judicial. Según trascendió, la resolución de la audiencia habría sido favorable para la empresaria, que logró mantener vigente el acuerdo en cuestión.

Aunque Wanda no dio más detalles públicamente, su breve publicación fue suficiente para encender las especulaciones en redes sociales y dejar en claro que, al menos por ahora, el resultado de esta instancia judicial le habría dado un motivo para celebrar.