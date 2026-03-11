Bombazo: el inespeado anuncio de Wanda Nara que la llena de felicidad
En las últimas horas, Wanda Nara compartió con sus seguidores que recibió una noticia que la llena de felicidad.
En las últimas horas, Wanda Nara volvió a captar la atención en redes sociales con un mensaje breve pero contundente que rápidamente generó todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores. A través de su cuenta de X, la conductora dejó entrever que habría obtenido un resultado favorable en uno de los frentes más sensibles de su conflicto legal con Mauro Icardi.
La empresaria y figura de Telefe publicó una palabra que no pasó desapercibida:“Feliz”. El mensaje estuvo acompañado por la bandera de Italia, un emoji de manos en señal de rezo y otro que representa el símbolo de la justicia, una combinación que muchos interpretaron como una clara señal de satisfacción tras un paso importante en la disputa judicial con el futbolista.
Según trascendió, durante esta jornada se habría realizado una audiencia clave entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el marco de la batalla legal que ambos mantienen desde su separación. En ese encuentro se abordó uno de los temas más delicados del conflicto: la división de bienes que comparten tras años de relación.
Del lado de Icardi, el planteo ante la Justicia habría sido intentar revertir el acuerdo de separación de bienes que la pareja firmó en 2021. Según versiones cercanas al entorno del futbolista, la intención sería revisar distintos movimientos económicos que, aseguran, rondarían los siete millones de euros.
En cambio, desde el entorno de Wanda la postura se mantiene firme. La empresaria sostiene la plena vigencia del acuerdo firmado en su momento y, además, reclama compensaciones económicas acordes al patrimonio que ambos construyeron durante los años que estuvieron juntos.
En ese contexto, el mensaje publicado por la conductora de MasterChef (Telefe) habría estado directamente relacionado con ese capítulo judicial. Según trascendió, la resolución de la audiencia habría sido favorable para la empresaria, que logró mantener vigente el acuerdo en cuestión.
Aunque Wanda no dio más detalles públicamente, su breve publicación fue suficiente para encender las especulaciones en redes sociales y dejar en claro que, al menos por ahora, el resultado de esta instancia judicial le habría dado un motivo para celebrar.