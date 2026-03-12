Javier y Karina Milei respaldaron a Adorni tras la polémica por el vuelo a Estados Unidos

Adorni Pettovello

Al mismo tiempo, varios funcionarios de la plana mayor del Gobierno se pronunciaron en redes sociales. “No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Manuel Adorni”, compartió el ministro del Interior, Diego Santilli.

La titular de Capital Humano, Sandra Pettovello fue una de las primeras en pronunciarse: "Siempre juntos" escribió en su cuenta de X donde publicó una foto con Adorni.

A la par, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, manifestó: "Ayer, hoy y siempre junto a Manuel Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender a siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos".

Adorni y Petri

"Te banco fuerte Manuel Adorni!! Espalda con espalda!", expresó el diputado y ex ministro de Defensa, Luis Petri.

Qué dijo Adorni sobre el viaje

En una entrevista brindada a A24 el martes pasado, el exvocero presidencial se refirió a la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en Nueva York. "Estaba en el avión presidencial. Algún periodista levantó el tema. Mi mujer iba a viajar a Nueva York, tenía pasaje comprado para el 26 de febrero. Después hubo un cambio en el viaje, de Nueva York yo pasaba por Miami y yo quería que mi mujer me acompañe. Por lo tanto, Presidencia la invitó a que me acompañe en el avión presidencial porque no había otra forma. Estos son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe", replicó respecto al tema.

"Me iba a acompañar con el pasaje pago", detalló sobre el vuelo que había sacado su mujer, de un valor de USD 5.345. Respecto al tema, insistió: "los gastos de ella, se los paga ella. De hecho el vuelo se lo pagó ella, originalmente, y la vuelta se lo paga ella. Los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad, me los pago yo".

Adorni contó que su mujer viajó en el vuelo presidencial a Nueva York Adorni contó que su mujer viajó en el vuelo presidencial a Nueva York

Además agregó sobre su trabajo en el Argentina Week: "Vengo una semana a deslomarme. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. Más allá que ella iba a venir en paralelo porque tenía una actividad. Pero no le sacamos un peso al Estado. Volvemos en una avión de línea".

Sobre el viaje que Adorni habría hecho a Uruguay en el fin de semana de carnaval, el funcionario precisó: "El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta. Pero esos son temas personales que yo no explico".

el jefe de gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial AR01

Pero Adorni volvió sobre el mismo tema durante el discurso de cierre del Agentina Week, donde apuntó contra quienes "en estos días" quisieron "empañar este evento".

"Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas con IA pero no nos van a correr, estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos", manifestó Adorni en alusión a la misma polémica y a una foto que fue generada con inteligencia artificial y compartida por la diputada Marcela Pagano, donde se ve al funcionario junto a su mujer en una tienda de compras.