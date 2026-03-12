CHAU balanza: esta es la manera correcta de saber cuál es el peso ideal que tienen que tener todas estas personas

Los especialistas explican que dos niños de la misma edad pueden tener pesos muy diferentes y aun así estar dentro de un rango saludable. Esto ocurre porque el desarrollo infantil no es uniforme.

En los primeros años de vida, por ejemplo, el crecimiento se produce a gran velocidad. Durante el primer año, muchos bebés duplican e incluso triplican su peso al nacer. Sin embargo, después de esa etapa inicial el ritmo cambia.

Cuando los niños comienzan a gatear, caminar y explorar el mundo, su gasto de energía aumenta considerablemente. En consecuencia, el aumento de peso suele volverse más lento, algo que muchas veces preocupa a los padres aunque sea completamente normal.

Por esta razón, los pediatras insisten en que mirar solo el peso puede ofrecer una imagen incompleta del desarrollo infantil.

Las curvas de crecimiento: la herramienta clave de los pediatras

Para analizar el desarrollo de los niños, los profesionales de la salud utilizan herramientas científicas conocidas como curvas de crecimiento. Estas tablas permiten comparar el crecimiento de un niño con patrones establecidos a partir de miles de mediciones infantiles en todo el mundo.

Uno de los organismos que desarrolló los estándares más utilizados es la Organización Mundial de la Salud. Sus tablas se utilizan en hospitales y consultorios pediátricos para evaluar el crecimiento desde el nacimiento hasta la adolescencia.

Las curvas de crecimiento funcionan como una especie de mapa del desarrollo infantil. En ellas se registran distintos indicadores, como:

Peso

Estatura

Edad

Índice de masa corporal

Gracias a estos datos, los médicos pueden observar cómo evoluciona el crecimiento de un niño con el paso del tiempo, algo mucho más importante que una medición aislada.

Qué son los percentiles y por qué son tan importantes

Dentro de las curvas de crecimiento aparece un concepto clave: los percentiles.

Los percentiles indican la posición que ocupa un niño en comparación con otros de su misma edad y sexo. En lugar de buscar un peso exacto, los especialistas analizan si el niño se encuentra dentro de un rango considerado saludable.

Generalmente, los pediatras consideran normal que el crecimiento se ubique entre el percentil 15 y el percentil 85.

Esto significa que:

Un niño en percentil 50 está justo en el promedio.

Un niño en percentil 20 pesa menos que muchos de sus pares, pero sigue siendo saludable.

Un niño en percentil 80 pesa más que la mayoría, pero aún dentro de lo normal.

Lo importante no es el número exacto del percentil, sino la estabilidad en el crecimiento. Si un niño mantiene su curva de desarrollo de forma constante, es una señal de que su crecimiento es adecuado.

Cómo se determina el peso saludable según la edad

Los métodos que utilizan los pediatras para evaluar el crecimiento cambian según la etapa del desarrollo del niño. Cada período de la infancia presenta características distintas.

Evaluación en bebés menores de 2 años

Durante los primeros meses de vida, los médicos observan principalmente la relación entre peso y edad.

En esta etapa, los controles pediátricos suelen ser muy frecuentes, ya que el desarrollo ocurre a gran velocidad. Los profesionales registran el peso del bebé en cada visita para verificar que la curva de crecimiento siga una tendencia estable.

También se controla la longitud del cuerpo y el tamaño de la cabeza, indicadores fundamentales para evaluar el desarrollo neurológico.

Evaluación entre los 2 y los 5 años

A partir de los dos años, el crecimiento comienza a estabilizarse. En este período, los especialistas analizan la relación entre peso y estatura.

Este indicador permite detectar situaciones como:

bajo peso para la altura

peso adecuado

exceso de peso

La comparación entre peso y talla ofrece una mirada más precisa del desarrollo físico, ya que contempla las proporciones corporales del niño.

Evaluación desde los 5 años en adelante

En los niños mayores se utiliza un indicador muy conocido: el Índice de Masa Corporal, más conocido como IMC.

Este cálculo relaciona el peso con la estatura y permite estimar si el niño se encuentra dentro de un rango saludable para su edad.

Para visualizar esta relación entre peso y altura se utiliza la siguiente fórmula:

IMC = \frac{peso}{altura^2}

En el caso de los niños, el resultado del IMC no se interpreta de forma aislada, sino que se compara con tablas específicas para cada edad.

Esto permite detectar con mayor precisión posibles casos de bajo peso, sobrepeso u obesidad infantil.

Otros indicadores que los médicos también analizan

Además del peso y la estatura, los pediatras observan otros factores fundamentales para evaluar el desarrollo infantil.

Entre los más importantes se encuentran:

La talla o estatura: permite analizar si el crecimiento longitudinal sigue una evolución normal.

El perímetro cefálico: se mide especialmente durante los primeros años de vida y ayuda a evaluar el desarrollo del cerebro.

El ritmo de crecimiento: más importante que el peso en sí es la forma en que evoluciona con el tiempo.

El desarrollo motor: habilidades como sentarse, gatear o caminar también aportan información sobre el estado general del niño.

La alimentación y hábitos diarios: los médicos analizan qué comen los niños, cuántas horas duermen y cuánta actividad física realizan.

Todos estos elementos permiten construir una visión integral de la salud infantil, algo que la balanza por sí sola no puede ofrecer.

Por qué es importante no obsesionarse con el peso

Los especialistas advierten que la obsesión con el peso puede generar preocupación innecesaria en las familias. En muchos casos, un niño que parece “delgado” simplemente tiene una constitución genética distinta.

De hecho, la herencia familiar cumple un papel importante. Si los padres son altos o delgados, es probable que los hijos presenten características físicas similares.

También influye el nivel de actividad física. Los niños que se mueven mucho suelen gastar más energía, lo que puede reflejarse en un peso menor sin que esto implique un problema.

Por esta razón, los expertos recomiendan evitar comparaciones constantes entre hermanos, compañeros de escuela o amigos.

Cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo, y lo fundamental es que el crecimiento se mantenga estable dentro de su curva.

La importancia de los controles pediátricos periódicos

Para garantizar un desarrollo saludable, los especialistas coinciden en que los controles pediátricos regulares son fundamentales.

Durante estas consultas, el médico registra las medidas del niño y analiza cómo evolucionan con el tiempo. Este seguimiento permite detectar a tiempo posibles alteraciones nutricionales o problemas de crecimiento.

Los primeros dos años de vida son especialmente importantes, ya que en ese período se define gran parte del desarrollo físico y neurológico.

Por eso, los expertos recomiendan que los bebés realicen controles periódicos durante esta etapa. A medida que el niño crece, las visitas médicas pueden espaciarse, aunque siguen siendo esenciales para monitorear su evolución.

Una mirada integral del crecimiento infantil

El conocimiento científico actual coincide en un punto clave: el desarrollo infantil no puede resumirse en un número de la balanza.

El peso es solo una pieza dentro de un conjunto de indicadores que permiten evaluar la salud de un niño.

Las curvas de crecimiento, los percentiles, el índice de masa corporal, la estatura y el seguimiento médico forman parte de un sistema mucho más completo de evaluación.

Comprender esta visión integral ayuda a los padres a evitar preocupaciones innecesarias y a enfocarse en lo verdaderamente importante: que los niños crezcan sanos, activos y con buenos hábitos de vida.

En definitiva, la balanza puede ofrecer un dato útil, pero nunca debería ser el único criterio para medir el bienestar de un niño.