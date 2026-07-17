La fuerte confesión de Camila Mayan sobre Alexis Mac Allister que dejó a todos sin palabras: "Terminás..."

"Terminás haciendo que sea real ese discurso, porque vos mismo te ponés en ese lugar y ahí es cuando se te desconfigura todo", manifestó al describir cómo esas palabras pueden terminar influyendo en la autoestima y en la percepción personal.

Sin embargo, la influencer también destacó que el final de la relación significó el inicio de un proceso de transformación personal. Lejos de quedar atrapada en el dolor, aseguró que la necesidad de atravesar esa situación la llevó a fortalecerse y a reconstruirse desde otro lugar.

"Sí creo que en el momento que te tenés que enfrentar, como a la necesidad de salir de ahí, uno resuelve y se pone en el lugar que necesita, y por esa necesidad como que salís más fuerte, te hacés sobreponer", reflexionó.

Así las cosas, las nuevas declaraciones de Cami Mayan rápidamente repercutieron en las redes sociales, donde numerosos usuarios resaltaron la honestidad con la que la influencer habló sobre las consecuencias que pueden tener determinados comentarios dentro de una pareja y sobre el complejo camino que implica recuperar la autoestima después de una separación.

Cuál fue la venganza de Camila Mayan contra Alexis Mac Allister en pleno Mundial

Cada movimiento de Cami Mayán parece quedar inevitablemente ligado a su historia con Alexis Mac Allister, especialmente en un contexto tan particular como el de un Mundial de fútbol. Desde que terminó su relación con el futbolista, cualquier gesto o decisión de la influencer suele ser analizado a la luz de aquel vínculo. En las últimas horas, protagonizó una situación que no pasó inadvertida: tuvo su primer beso público desde la separación y, por el momento en que ocurrió, muchos lo interpretaron como una especie de "venganza".

La coincidencia temporal no es menor. Cami Mayán se enteró de que su romance con Alexis Mac Allister había llegado a su fin poco después de la final del Mundial de Qatar, cuando la Selección Argentina derrotó a Francia en Lusail y conquistó la tercera Copa del Mundo de su historia. Ahora, durante el certamen siguiente y antes del duelo semifinal ante Inglaterra, país en el que el futbolista desarrolla su carrera y donde ambos compartieron parte de su vida, la influencer volvió a besar a alguien delante de las cámaras.

La relación entre Cami y Mac Allister transcurrió en gran parte en Inglaterra. Mientras él viajó a Qatar para disputar el Mundial con el seleccionado argentino, ella lo hizo por su cuenta. Ambos regresaron al país como una pareja campeona del mundo, aunque esa situación cambió rápidamente. Entre la final y la Nochebuena, el futbolista le comunicó que la relación había terminado y que estaba "en una" con Ailen Cova, quien era amiga de ambos.

Luego de aquella separación, Cami Mayán encontró un espacio de exposición en el streaming, donde se convirtió en una de las figuras centrales. Allí, recientemente, le propusieron participar de una clase de actuación y asumir el desafío de interpretar una escena junto a un compañero llamado Ian.

Para darle mayor realismo a la propuesta, surgió la posibilidad de que los personajes se besaran. Después de pensarlo durante algunos instantes, ambos aceptaron. Sin embargo, quien tomó la iniciativa fue claramente Cami, que avanzó sin demasiadas vueltas y protagonizó un beso de varios segundos con el joven.

La escena también dejó un detalle llamativo: mientras Ian se mostró algo rígido y sin saber demasiado cómo reaccionar, la influencer tomó el control de la situación. Después del beso, ambos intercambiaron miradas cómplices, en un momento que dejó la sensación de que la experiencia había resultado más interesante de lo que inicialmente esperaban.