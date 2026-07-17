Terminó la FP1 en Bélgica: en qué posición quedó Franco Colapinto en el inicio del fin de semana de la F1

La máxima categoría del automovilismo mundial retomó su calendario oficial tras casi dos semanas sin competencia y el piloto argentino volvió a saltar a la pista en el mítico circuito europeo. Franco Colapinto inició las actividades del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 al participar de la primera práctica libre con el objetivo de seguir sumando puntos luego de una brillante remontada en Silverstone. En esta tanda inicial que marcó el comienzo formal de la acción en Spa-Francorchamps, el neerlandés Max Verstappen cerró el primer lugar con un tiempo de 1:47.070, mientras que detrás se ubicaron Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Tras el fin de la tanda, Colapinto terminó 15° en el clasificador general, logrando superar a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien finalizó en la 17ª posición.