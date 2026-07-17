En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Bélgica
FÓRMULA 1

Terminó la FP1 en Bélgica: en qué posición quedó Franco Colapinto en el inicio del fin de semana de la F1

El piloto argentino finalizó la primera sesión de entrenamientos libres en el mítico circuito belga. ¿En qué puesto quedó Colapinto y su compañero?

Banner Seguinos en google DESK
Foto: Reuters 

Foto: Reuters 

La máxima categoría del automovilismo mundial retomó su calendario oficial tras casi dos semanas sin competencia y el piloto argentino volvió a saltar a la pista en el mítico circuito europeo. Franco Colapinto inició las actividades del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 al participar de la primera práctica libre con el objetivo de seguir sumando puntos luego de una brillante remontada en Silverstone. En esta tanda inicial que marcó el comienzo formal de la acción en Spa-Francorchamps, el neerlandés Max Verstappen cerró el primer lugar con un tiempo de 1:47.070, mientras que detrás se ubicaron Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Tras el fin de la tanda, Colapinto terminó 15° en el clasificador general, logrando superar a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien finalizó en la 17ª posición.

Leé también La picante cargada de Franco Colapinto a los ingleses de Alpine tras el triunfo de Argentina
La picante cargada de Franco Colapinto a los ingleses de Alpine tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra.

El joven oriundo de Pilar buscará comenzar de la mejor manera el fin de semana en Bélgica para revalidar el gran momento deportivo que atraviesa en el campeonato mundial. Cabe recordar que el argentino viene de tener una destacada actuación en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde finalizó en el noveno puesto tras haber largado desde la 19ª posición, una remontada gracias a la cual sumó dos puntos más en el Campeonato. De cara a lo que resta de la jornada, la primera sesión de entrenamiento tuvo su inicio a las 8.30 (de Argentina) y la segunda será a las 12, recordando que todos los eventos en el Circuito de Spa-Francorchamps se podrán ver por Disney+, Fox Sports y F1 TV, mientras el piloto de Williams también seguirá de cerca la final del Mundial que disputará la Selección argentina ante España.

A qué hora es la segunda práctica libre de Franco Colapinto en el GP de Bélgica

El piloto argentino volverá a salir a la pista en Spa-Francorchamps este mismo viernes al mediodía para continuar con la puesta a punto de su monoplaza.

Tras completar los primeros ensayos de la mañana, la actividad oficial de la Fórmula 1 continuará sin descanso en territorio belga. La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica se llevará a cabo hoy a partir de las 12:00 horas (en horario de Argentina). Los fanáticos del automovilismo podrán seguir la transmisión en vivo y en directo a través de las plataformas digitales de Disney+, la señal de Fox Sports y la aplicación oficial F1 TV para conocer cómo evoluciona el rendimiento del piloto de cara a la clasificación del sábado.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Bélgica Fórmula 1
Notas relacionadas
La reacción viral de Colapinto tras el pase de Argentina a la final: del homenaje a Maradona a la burla a Speed
La reacción de Messi al encontrarse con Maia Reficco, la novia de Colapinto, en el Mundial que sorprendió a todos
¿Cambio de escudería? El llamativo gesto en redes de Franco Colapinto que encendió las alarmas en Alpine

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar