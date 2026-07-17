Terminó la FP1 en Bélgica: en qué posición quedó Franco Colapinto en el inicio del fin de semana de la F1

El joven oriundo de Pilar buscará comenzar de la mejor manera el fin de semana en Bélgica para revalidar el gran momento deportivo que atraviesa en el campeonato mundial. Cabe recordar que el argentino viene de tener una destacada actuación en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde finalizó en el noveno puesto tras haber largado desde la 19ª posición, una remontada gracias a la cual sumó dos puntos más en el Campeonato. De cara a lo que resta de la jornada, la primera sesión de entrenamiento tuvo su inicio a las 8.30 (de Argentina) y la segunda será a las 12, recordando que todos los eventos en el Circuito de Spa-Francorchamps se podrán ver por Disney+, Fox Sports y F1 TV, mientras el piloto de Williams también seguirá de cerca la final del Mundial que disputará la Selección argentina ante España.