Yanina Latorre fulminó a Mauro Icardi y reveló por qué ningún plantel lo quiere en su equipo

En esa línea, Latorre insistió en que el comportamiento de Mauro Icardi podría terminar afectando su relación con otros futbolistas y con los clubes. “Cuando lo empezó a amenazar a Diego, te das cuenta de por qué no lo quiere nadie. Un club no suma. Con esos códigos, un plantel no lo quiere”, afirmó.

También criticó la divulgación de supuestas situaciones privadas vinculadas al ambiente futbolístico. “Ponele que es verdad que un jugador de fútbol tiene una amante, no lo podés contar”, señaló. A continuación, recordó cómo, según relató, manejaba ese tipo de información junto a su marido: “Todas las veces que me enteré cosas de los vestuarios de Diego, él me decía: ‘No, no, no sé’”.

Cuánto tuvo que ver el Wandagate en el enfrentamiento entre Yanina Latorre y Mauro Icardi

Durante su intervención, Yanina Latorre también hizo referencia al Wandagate y volvió a cuestionar la manera en la que, según su mirada, Mauro Icardi habría expuesto determinadas situaciones. “Siempre decíamos que Wanda sabía lo que hacían los jugadores porque se lo contaba él. Es un pollerudo, maricón. Un tipo normal no hace eso”, lanzó sin filtros.

Además, contó qué fue lo que más le molestó de los posteos de Icardi contra su marido. “Metete conmigo, decime puta, inventame un amante”, expresó. Luego negó las versiones que, según indicó, vinculaban a Diego Latorre con una mujer en Miami: “Decía boludeces, todos inventos. Hablaba de una vecina de Miami porque Diego estaba en Miami. Y no, Diego vive en un hotel”.

La conductora también recordó otro episodio que la habría llevado a tomar distancia de la disputa. “También subió un video de una anécdota que contamos con Diego en un streaming y dijo que Diego tenía una amante cuando iba a pasear al perro”, relató.

Finalmente, explicó cuál fue el motivo por el que decidió abandonar la confrontación pública. “Cuando vi todo eso dije: ‘No, yo de acá me corro’”, afirmó.

Sin embargo, Yanina Latorre volvió a remarcar su lugar en la historia mediática del conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara. “Todos los periodistas hablan de él, pero a la que le contesta es a mí. Yo inventé el Wandagate y dije verdades. Se ve que conté tantas verdades que molestaron”, concluyó, una vez más, contra el futbolista.