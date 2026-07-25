Flor Vigna contó cómo se enteró de la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani: "Le decía..."

"Es que yo tampoco no tengo el perfil de una mina celosa no revisaba el celular, nada, sino que simplemente en ese momento vi ese mensaje y viste que una tiene un olfato que decís de la intuición de nosotras ”, se describió. Aparentemente, ese episodio fue una excepción impulsada por lo que sintió en ese momento.

Y al cierre de su confesión, agregó: “Pero bueno y esa es la que me enteré, después no sé todo el tiempo él me recordaba que yo era el amor de su vida que yo iba a llegar a todo lo que quiera… esos son los peores”.

Cómo fue la relación de Flor Vigna y Luciano Castro

Flor Vigna y Luciano Castro estuvieron en pareja durante poco más de dos años. Su romance comenzó a mediados de 2021, luego de que coincidieran en distintos proyectos laborales y la química entre ambos trascendiera la pantalla. Con el paso de los meses oficializaron la relación y se mostraron muy enamorados tanto en redes sociales como en eventos públicos, donde no ocultaban el gran momento que atravesaban.

Durante el noviazgo compartieron viajes, proyectos personales y familiares, e incluso hablaron en varias oportunidades sobre el fuerte vínculo que habían construido. Mientras Vigna impulsaba su carrera como cantante, Castro siempre se mostró dispuesto a acompañarla, y ambos aseguraban haber encontrado una relación basada en el respeto y la admiración mutua.

Sin embargo, con el correr del tiempo comenzaron a surgir versiones de crisis que ambos intentaron desmentir. Finalmente, en febrero de 2024, fue la propia Flor quien confirmó la separación a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. En ese momento explicó que la decisión había sido tomada de común acuerdo y pidió respeto para transitar el duelo lejos de la exposición mediática.

Pese a ese mensaje inicial, meses después la cantante comenzó a brindar entrevistas en las que dejó entrever que la relación no había sido tan armoniosa como parecía. En distintas oportunidades habló de situaciones que la hicieron sufrir y recordó episodios que marcaron el final del vínculo. Luciano, por su parte, blanqueó tiempo después su reconciliación con Griselda Siciliani, con quien había mantenido una relación años atrás.

Con el paso del tiempo, Flor también reveló detalles inéditos sobre una infidelidad que aseguró haber descubierto durante la relación. La artista contó cómo encontró mensajes comprometedores en el celular de su entonces pareja y recordó ese momento como uno de los más dolorosos de su vida sentimental, una experiencia sobre la que hoy se anima a hablar con mayor distancia y sinceridad.