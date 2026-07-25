En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Santiago del Estero
Fuego
Feroz ataque

Horror en Santiago del Estero: detuvieron a un hombre acusado de prender fuego a su esposa

La víctima sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo y reveló el ataque tras permanecer más de tres semanas internada. Su pareja la roció con nafta y la incendió durante una discusión.

Banner Seguinos en google DESK
El hombre fue detenido mientras aún acompañaba a la víctima en el hospital. (Foto: gentileza El Liberal)

El hombre fue detenido mientras aún acompañaba a la víctima en el hospital. (Foto: gentileza El Liberal)

Un hombre fue detenido en Santiago del Estero acusado de haber rociado con nafta y prendido fuego a su esposa durante una discusión. La mujer permaneció internada con graves quemaduras durante más de tres semanas y recién cuando su estado de salud mejoró pudo contar a los profesionales que había sido víctima de un intento de femicidio.

Leé también Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva contra Irán y profundiza seis días seguidos de ataques
El Comando Central estadounidense confirmó una nueva serie de bombardeos sobre territorio iraní. (Foto: Reuters).

El acusado, identificado como Carlos Cisneros, quedó imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa, mientras la Justicia avanza con la investigación para esclarecer el brutal ataque ocurrido a fines de junio.

El hecho ocurrió el 30 de junio en una vivienda del paraje Santa Rita, ubicado a unos siete kilómetros de Las Tinajas, en el departamento Moreno, provincia de Santiago del Estero. Según la investigación, Elsa Griselda Sayago ingresó primero al Hospital de Quimilí y luego fue derivada al Centro Integral de Salud (CIS) Banda, donde quedó internada con quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 30% de su cuerpo.

Durante las primeras semanas de internación, la causa avanzó como una investigación por lesiones. Sin embargo, el 21 de julio el expediente dio un giro decisivo.

La confesión que cambió la investigación

Ese día, la mujer fue entrevistada por profesionales del Servicio de Psicología del hospital y relató que había sido su esposo quien la atacó. De acuerdo con su declaración, Carlos Cisneros la roció con nafta y luego le prendió fuego en medio de una discusión con la intención de matarla.

La mujer qued&oacute; internada con quemaduras en el 30% de su cuerpo. (Foto: Google Street View)

La mujer quedó internada con quemaduras en el 30% de su cuerpo. (Foto: Google Street View)

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue que, durante toda la internación, el acusado permaneció junto a la víctima y, según consta en el informe, "no se despegó" de ella.

La hija de la pareja logró salvarle la vida

Según la denuncia, el desenlace pudo haber sido mucho más trágico de no ser por la intervención de una de las hijas de la pareja. La adolescente habría arrojado agua sobre su madre para apagar las llamas, evitando que las heridas fueran aún más graves.

Tras conocerse el testimonio de la víctima, la fiscal Judith Díaz solicitó un allanamiento. La jueza de Género Norma Morán autorizó el procedimiento y el sospechoso fue detenido. Ahora permanece alojado mientras espera ser indagado por la Justicia.

Una historia marcada por años de violencia

Durante su declaración, Sayago contó que mantiene una relación con Cisneros desde que tenía 14 años y que juntos tienen tres hijos. Además, el informe psicológico incorporado al expediente sostiene que habría sufrido durante años violencia física, psicológica y económica.

Los profesionales también señalaron que la mujer se encontraba aislada de su familia y dependía económicamente del acusado, una situación que habría dificultado la realización de denuncias previas.

Ya había existido una alerta por violencia de género

La investigación reveló además que una hermana de la víctima había advertido tiempo atrás a la Dirección de Género sobre la situación de violencia que atravesaba. Sin embargo, la mujer nunca formalizó una denuncia por temor a las represalias y porque dependía de su pareja para el sostén y el cuidado de sus hijos.

Como parte de las medidas de prueba, la fiscalía ordenó que la hija adolescente declare en Cámara Gesell, ya que habría presenciado el ataque y fue quien logró apagar el fuego para salvar la vida de su madre.

En pocas palabras

  • Femicidio en Santiago del Estero: Detuvieron a Carlos Cisneros acusado de rociar con nafta y prender fuego a su esposa.
  • Evolución del caso: La víctima, Elsa Griselda Sayago, permaneció internada más de tres semanas y relató el ataque tras mejorar su estado de salud.
  • Intervención familiar: La hija de la pareja habría arrojado agua sobre su madre, evitando que las heridas fueran aún más graves.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Santiago del Estero Fuego
Notas relacionadas
"Sos la mufa del Mundial": el duro ataque a Ailén Cova tras su mensaje para Alexis Mac Allister
Asesinaron a un barra brava de Colón y el barrio quedó bajo fuego: balaceras y nuevos ataques horas después
Tragedia: una policía se suicidó en una comisaría mientras su ex novio la denunciaba por violencia

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar