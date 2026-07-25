Horror en Santiago del Estero: detuvieron a un hombre acusado de prender fuego a su esposa

La confesión que cambió la investigación

Ese día, la mujer fue entrevistada por profesionales del Servicio de Psicología del hospital y relató que había sido su esposo quien la atacó. De acuerdo con su declaración, Carlos Cisneros la roció con nafta y luego le prendió fuego en medio de una discusión con la intención de matarla.

La mujer quedó internada con quemaduras en el 30% de su cuerpo. (Foto: Google Street View)

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue que, durante toda la internación, el acusado permaneció junto a la víctima y, según consta en el informe, "no se despegó" de ella.

La hija de la pareja logró salvarle la vida

Según la denuncia, el desenlace pudo haber sido mucho más trágico de no ser por la intervención de una de las hijas de la pareja. La adolescente habría arrojado agua sobre su madre para apagar las llamas, evitando que las heridas fueran aún más graves.

Tras conocerse el testimonio de la víctima, la fiscal Judith Díaz solicitó un allanamiento. La jueza de Género Norma Morán autorizó el procedimiento y el sospechoso fue detenido. Ahora permanece alojado mientras espera ser indagado por la Justicia.

Una historia marcada por años de violencia

Durante su declaración, Sayago contó que mantiene una relación con Cisneros desde que tenía 14 años y que juntos tienen tres hijos. Además, el informe psicológico incorporado al expediente sostiene que habría sufrido durante años violencia física, psicológica y económica.

Los profesionales también señalaron que la mujer se encontraba aislada de su familia y dependía económicamente del acusado, una situación que habría dificultado la realización de denuncias previas.

Ya había existido una alerta por violencia de género

La investigación reveló además que una hermana de la víctima había advertido tiempo atrás a la Dirección de Género sobre la situación de violencia que atravesaba. Sin embargo, la mujer nunca formalizó una denuncia por temor a las represalias y porque dependía de su pareja para el sostén y el cuidado de sus hijos.

Como parte de las medidas de prueba, la fiscalía ordenó que la hija adolescente declare en Cámara Gesell, ya que habría presenciado el ataque y fue quien logró apagar el fuego para salvar la vida de su madre.