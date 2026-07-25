El video que compartió Wanda Nara tras el mensaje letal de Mauro Icardi

Mientras las redes sociales se convirtieron en un nuevo escenario de este enfrentamiento, el conflicto también suma versiones sobre la relación entre el futbolista y sus hijas.

En las últimas horas trascendió que Mauro Icardi lleva más de dos días sin poder comunicarse con las menores, ya que, según informaron distintos periodistas de espectáculos, habría sido bloqueado y desde entonces no habría vuelto a tener contacto con ellas.

El psoteo donde Mauro Icardi le tiró una indirecta feroz a Wanda Nara

Un rato antes, Mauro Icardi había generado una fuerte repercusión al compartir una historia desde una exclusiva tienda de lujo en Milán: "¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?", escribió el futbolista junto a emojis de risa, en un mensaje que fue leído como una indirecta en medio de la causa judicial.

La publicación se dio luego de que trascendiera que el juez Hagopián le habría dado un plazo para explicar los motivos de su viaje a Italia, ya que, según distintas versiones, no habría viajado para firmar la documentación de sus hijas, sino para avanzar con el proceso de restitución internacional.