Netflix: Jeff Goldblum protagoniza la serie que es tendencia y le da un giro a la mitología griega

Con las características que suele tener el humor británico, esta serie decide meterse de lleno en el amplio mundo de la mitología griega, pero siempre apostando a una vuelta de tuerca para mantener a los espectadores en vilo.

Diseño sin título (28).jpg Jeff Goldblum se luce como protagonista en Kaos

Cuál es el argumento de Kaos

La serie protagonizada por Jeff Goldblum cuenta cómo el todopoderoso pero inseguro Zeus comienza a temer el fin de su reinado al notar una arruga en su frente, que posiblemente indica el fin del mundo.

A partir de ahí se vuelve paranoico y vengativo con sus vasallos, y luego, con los seis humanos conectados con la antigua profecía posiblemente relacionada con el fin de su reinado y el posible apocalipsis del mundo. Mientras tanto, los seis humanos comienzan a descubrir cómo se conectan entre sí y las grandes conspiraciones que involucran a los dioses griegos.

A su vez, vamos a encontrarnos con otros personajes, como su esposa Hera (Janet McTeer), a Poseidón (Cliff Curtis), a Hades (David Thewlis) y a Prometeo (Stephen Dillane), que será el encargado de contar la historia. Asimismo, se verá una versión de Orfeo (Killian Scott) que es músico de rock. Todos ellos formarán parte de un universo que toma a las leyendas mitológicas como referencia, pero sin darle tanta rigurosidad histórica.

En definitiva, el objetivo que tiene es adaptar eso a su gusto, con las licencias correspondientes para jugar con los personajes. Eso se puede relacionar directamente con el hecho de que Charlie Covell sea el creador de la serie, luego de su paso por The End of the F***ing World, que también supo ser fenómeno en la misma plataforma.

Por lo pronto, este último proyecto lo encuentra detrás de la nueva serie que es tendencia dentro de Netflix. Le bastó con apenas una sola temporada de ocho capítulos para convertir a Kaos en una de las grandes revelaciones para los amantes de las series y que además cuenta con la actuación estelar del icónico Jeff Goldblum, quien demuestra una vez más toda su versatilidad para plantear su versión libre de los hechos más famosos de la mitología griega.