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Crisis migratoria en Ceuta: unas 60.000 personas cruzaron la frontera y crece la tensión con Italia

Un operativo reforzado logró frenar nuevos cruces. Sin embargo, la situación reavivó el debate migratorio en Europa y generó un conflicto diplomático entre Madrid y Roma.

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En medio de la llegada de miles de personas

En medio de la llegada de miles de personas, al menos 19 cuerpos fueron recuperados en el mar (Foto: Reuters).

La frontera entre Marruecos y la ciudad autónoma española de Ceuta atraviesa una de las mayores crisis migratorias de los últimos años. Tras el ingreso masivo de unas 60.000 personas por tierra y mar en apenas 24 horas, España y Marruecos reforzaron los controles fronterizos con el objetivo de impedir nuevos cruces, mientras continúan las tareas de asistencia y repatriación.

Leé también Crisis sin precedentes en Ceuta: crece el número de muertos y la inmigración no tiene control
Cientos de personas irrumpieron en el enclave español de Ceuta, en el norte de África (Foto: Reuters)

El episodio dejó además un saldo trágico: al menos 19 cuerpos fueron recuperados en el mar durante la jornada, en medio de una operación que obligó a desplegar un importante dispositivo de seguridad en ambos lados de la frontera.

Las autoridades marroquíes instalaron nuevos controles en los accesos a Ceuta y utilizaron camiones con cañones de agua para dispersar a quienes intentaban aproximarse a la valla. En las inmediaciones también quedaron visibles los daños provocados por los disturbios, entre ellos un autobús y varios vehículos incendiados durante los enfrentamientos.

Desde el Gobierno español aseguraron que avanzarán con la devolución de quienes ingresaron de manera irregular, aunque aclararon que el proceso deberá respetar los límites impuestos por recientes decisiones judiciales que restringen las expulsiones inmediatas en la frontera.

En ese contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó una visita a Ceuta acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para supervisar la situación sobre el terreno.

Una mujer corre junto con otros refugiados, mientras un grupo de soldados custodia la escena (Foto: Reuters).

Una mujer corre junto con otros refugiados, mientras un grupo de soldados custodia la escena (Foto: Reuters).

Una frontera estratégica para Europa

Ceuta y Melilla son los únicos territorios de la Unión Europea con frontera terrestre directa con África. Ambas ciudades, ubicadas sobre la costa norte de Marruecos y con una población cercana a los 85.000 habitantes cada una, suelen registrar intentos de ingreso de migrantes que buscan llegar a territorio europeo.

Sin embargo, el volumen registrado en esta ocasión no tiene antecedentes recientes. El Ejecutivo español calificó el episodio como la crisis migratoria más importante que enfrenta el país desde, al menos, 2021.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, atribuyó parte del aumento de llegadas a una reciente resolución del Tribunal Supremo español, que estableció que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan alcanzar Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos automáticamente mediante el procedimiento especial aplicado hasta ahora.

Mientras el paso permanecía prácticamente bloqueado, miles de migrantes siguieron llegando durante la noche a la localidad marroquí de Fnideq, conocida en España como Castillejos. Aunque la mayoría de los intentos de cruzar fueron frustrados por el fuerte despliegue de seguridad, numerosos grupos continuaban buscando rutas alternativas por la costa e incluso preparaban cruces a nado.

Entre quienes aguardaban una oportunidad para avanzar había hombres, mujeres y niños provenientes tanto de Marruecos como de distintos países del África subsahariana.

Uno de ellos, Brahim, de 32 años, explicó que había viajado desde Tánger con la esperanza de ingresar por el paso fronterizo, pero al llegar encontró el acceso prácticamente cerrado.

Críticas por el operativo y recursos insuficientes

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) cuestionó la respuesta desplegada durante la primera jornada de la crisis. Según denunció en la red social X, el número de agentes destinados a custodiar la frontera era insuficiente para contener una llegada de semejante magnitud.

En paralelo, organizaciones que trabajan con personas migrantes reclamaron una revisión integral de la política migratoria española. En un comunicado conjunto advirtieron que la capacidad de acogida de Ceuta se encuentra desbordada y reclamaron medidas que prioricen el respeto de los derechos humanos.

Pedro Sánchez, en conferencia de prensa, luego de visitar la región (Foto: Reuters).

Pedro Sánchez, en conferencia de prensa, luego de visitar la región (Foto: Reuters).

El impacto político llega al resto de Europa

La crisis también abrió un nuevo frente diplomático dentro de la Unión Europea. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que su país estaba dispuesto a adoptar medidas extraordinarias para proteger sus fronteras e incluso planteó la posibilidad de suspender temporalmente el funcionamiento del Espacio Schengen respecto de España.

A esas declaraciones se sumó el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, quien responsabilizó a la política migratoria del gobierno español por incentivar las llegadas irregulares. Según sostuvo, la regularización de cientos de miles de inmigrantes habría generado un efecto llamada y favorecido las redes de tráfico de personas.

Con información de Reuters

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