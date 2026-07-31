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Patricia Bullrich, sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA: "Vamos a cuidar el valor de la moneda"

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza defendió la iniciativa presentada por el Gobierno y aseguró que, de ese modo, "terminamos con años de decisiones delirantes".

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Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, en diálogo con Antonio Laje en A24 (Foto: captura de video).

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió este viernes al proyecto presentado anoche por el presidente Javier Milei para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Al respecto, durante una entrevista exclusiva con A24, aseguró que lo que busca la iniciativa es "cuidar el valor de la moneda".

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"No vas a poder imprimir billetes. Con esto, terminamos con años de decisiones delirantes", aseguró Bullrich en diálogo con Antonio Laje, y agregó: "Es una reforma de fondo, importante y estoy convencida de que vamos a alcanzar un acuerdo bastante sólido".

“El único objetivo con la reforma del Banco Central es cuidar el peso y el bolsillo”, afirmó la senadora, quien de inmediato, al responder sobra la chance de que el proyecto se convierta en ley, expresó: “Es difícil que alguien se niegue”. En ese sentido, la exministra confió en que la propuesta recibirá acompañamiento en ambas cámaras más allá de la oposición.

“Seguro que el kirchnerismo se va a poner en contra”, afirmó, para luego señalar que “el resto de los sectores va a querer aprobar la ley”.

Bullrich sostuvo que el objetivo del proyecto es limitar el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria. “El Banco Central le prestaba plata al Gobierno para tener más gasto público”, dijo y planteó: “En estas leyes se discute si se quiere seguir gastando la plata de los argentinos como si nada o cuidarla”.

Bullrich, sobre la relación con Villarruel

Por otro lado, Bullrich se refirió a la relación que mantiene con la titular del Senado, Victoria Villarruel, y descartó que pueda trabar el tratamiento del proyecto de reforma del Banco Central.

“Tampoco tiene tanta posibilidades de trabar sesiones porque hay una comisión que se cita, que la piden tres senadores, que se llama labor parlamentaria. Ella tiene que ir, y si no va, lo hace el presidente provisional, que es del bloque de La Libertad Avanza. Ahí se arregla cómo se va a hacer la sesión”, expresó.

Victoria Villarruel, titular del Senado (Foto: archivo).

Victoria Villarruel, titular del Senado (Foto: archivo).

Luego, relativizó que las diferencias con la vicepresidente puedan pesar en esta cuestión, aunque reconoció que no es considerada como parte del oficialismo.

“Puede tardar un tiempo en girar un proyecto, pero en general la convivencia hasta el día de hoy ha sido institucional. Ella tiene ideas distintas a las que podemos tener nosotros; no representa al bloque de gobierno”, aseguró.

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