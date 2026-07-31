La reaparición de Luck Ra tras la angustia de La Joaqui por la separación: "Un poco..."

"Un poco de todo, siempre despeinado", comentó en una serie de postales que compartió en redes donde se lo ve disfrutando momentos con su perro y en el Mundial 2026, entre otras instatáneas tomadas de sus vacaciones en España.

En los comentarios sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad para hacer referencia a su situación sentimental: "Vine a los comentarios por que ya las conozco a ustedes", "Vuelvan por favor", "Todo mal hiciste", "Ella, con el proximo se casa", fueron algunas opiniones que se observaron en la publicación.

No obstante, más allá de compartir el comunicado de La Joaqui, hasta el momento Luck Ra evitó hacer referencia al final de su vínculo con la cantante.

La Joaqui se quebró y confesó el motivo de su separación de Luck Ra

La Joaqui no pudo evitar las lágrimas en una nota con Intrusos (América Tv) al referirse a los motivos de su separación de Luck Ra.

"Yo a Facu lo amo, se terminó con todo el amor del mundo. De hecho fue él quien tomó la decisión. Él es cuatro años memor que yo y hay etapas de su vida que quiere vivir, quiere salir con sus amigos, lo lógico, ser feliz", precisó la cantante.

Y dejó en claro ante los rumores que circulan tras confirmar su separación de Luck Ra: "Tampoco me gusta que involucren o ataquen a otras mujeres por lo que sucede porque los conflictos son de pareja siempre. Facu jamás me fue infiel, sería incapaz y no hubo terceros en discordia para nada, lo conozco y se que no haría eso".

La Joaqui remarcó visiblemente angustiada: "Yo quiero que sea feliz y viva todo lo que quiera vivir de la vida y tomar un camino distinto no lo convierte en una mala persona. Fue la mejor pareja que tuve, nunca había conocido una persona sin esta calidad de afecto antes".

"Acabo de despedirme del amor de mi vida con todo el amor del mundo entonces yo quiero que sea feliz y si lo atacan por mi culpa lo que menos me genera es felicidad", se sinceró la cantante.

Y resaltó sobre la principal razón del final en la relación: "Nos llevamos 4 años. Yo quiero una familia, me quiero casar y él quiere vivir cosas lógicas de un pibe de 27 años y está bien, eso no lo vuelve un villano a él".