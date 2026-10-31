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Se filtró la primera foto del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Finalmente, Lali Espósito y Pedro Rosemblat contrajeron matrimonio y la primera foto de los flamantes recién casados no tardó en salir a la luz. Mira el look elegido por cada uno.

31 oct 2026, 17:12
Se filtró la primera foto del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

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Se filtró la primera foto del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

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Lali Espósito y Pedro Rosemblat finalmente dieron el sí este sábado 31 de octubre al mediodía, en una noche de Halloween que quedará marcada para siempre en su historia de amor. La cantante y el conductor celebraron su casamiento en una antigua casona ubicada en el barrio porteño de San Telmo.

En una impactante toma aérea captada por el dron de Crónica, se puede apreciar la felicidad de Lali y Pedro, rodeados de familiares, amigos y seres queridos. En las imágenes, se observa a los flamantes recién casados de pie frente al altar, montado sobre el césped, en medio de una ceremonia cargada de emoción.

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Para esta ocasión tan especial, la artista deslumbró con un elegante vestido blanco de líneas fluidas y delicados detalles, mientras que el conductor lució un traje sastrero en tonos tostados, con un estilo moderno y relajado.

Uno de los momentos más emotivos quedó registrado cuando la cantante, con una enorme sonrisa y las manos entrelazadas con su flamante esposo, saludó efusivamente hacia el cielo, mientras los invitados celebraban con aplausos y muestras de cariño.

La ambientación tampoco pasó inadvertida. El jardín de la casona lució una delicada decoración con alfombras vintage distribuidas sobre el césped, livings al aire libre, sombrillas blancas y arreglos florales en tonos neutros, que aportaron un toque romántico y sofisticado a la celebración.

Cómo es el lugar donde se casaron Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Uno de los espacios más destacados de Casa Carlos, la histórica casona de San Telmo elegida por Lali Espósito y Pedro Rosemblat para celebrar su casamiento, es su imponente jardín. Rodeado de abundante vegetación, árboles y diferentes sectores verdes, este rincón ofrece un ambiente de tranquilidad en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Las galerías que rodean la propiedad permiten conectar los distintos ambientes y disfrutar de una combinación entre naturaleza y arquitectura tradicional.

Precisamente, el jardín fue el escenario elegido para que la cantante y el conductor dieran el sí. Para la ocasión, el espacio fue transformado con una delicada ambientación que incluyó un altar especialmente preparado, un pasillo central sobre el césped y sillas dispuestas para los invitados. Los arreglos florales en tonos blancos, rosados y celestes acompañaron la decoración y aportaron un clima romántico a la ceremonia.

Por su parte, el interior de la casona conserva el encanto de las antiguas construcciones porteñas, con detalles arquitectónicos originales que conviven con elementos de diseño contemporáneo. Espejos de época, mobiliario moderno y una iluminación cuidadosamente seleccionada forman parte de una propuesta que combina elegancia y calidez, convirtiendo al lugar en un escenario especial para una celebración de estas características.

     

 

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