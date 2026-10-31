Se filtró la primera foto del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La ambientación tampoco pasó inadvertida. El jardín de la casona lució una delicada decoración con alfombras vintage distribuidas sobre el césped, livings al aire libre, sombrillas blancas y arreglos florales en tonos neutros, que aportaron un toque romántico y sofisticado a la celebración.

Cómo es el lugar donde se casaron Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Uno de los espacios más destacados de Casa Carlos, la histórica casona de San Telmo elegida por Lali Espósito y Pedro Rosemblat para celebrar su casamiento, es su imponente jardín. Rodeado de abundante vegetación, árboles y diferentes sectores verdes, este rincón ofrece un ambiente de tranquilidad en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Las galerías que rodean la propiedad permiten conectar los distintos ambientes y disfrutar de una combinación entre naturaleza y arquitectura tradicional.

Precisamente, el jardín fue el escenario elegido para que la cantante y el conductor dieran el sí. Para la ocasión, el espacio fue transformado con una delicada ambientación que incluyó un altar especialmente preparado, un pasillo central sobre el césped y sillas dispuestas para los invitados. Los arreglos florales en tonos blancos, rosados y celestes acompañaron la decoración y aportaron un clima romántico a la ceremonia.

Por su parte, el interior de la casona conserva el encanto de las antiguas construcciones porteñas, con detalles arquitectónicos originales que conviven con elementos de diseño contemporáneo. Espejos de época, mobiliario moderno y una iluminación cuidadosamente seleccionada forman parte de una propuesta que combina elegancia y calidez, convirtiendo al lugar en un escenario especial para una celebración de estas características.