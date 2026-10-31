Marco Rubio negó que Estados Unidos haya ayudado a Flávio Bolsonaro a escapar de Brasil

La Dirección Nacional de Migraciones argentina informó que la familia presentó documentación válida y que, al momento de ingresar al país, no existían impedimentos legales registrados que bloquearan su entrada.

No obstante, la situación provocó cuestionamientos en Brasil, donde el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), había dispuesto la entrega de los pasaportes de Bolsonaro y le había prohibido abandonar el territorio brasileño en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

Además, la Policía Federal brasileña indicó que no cuenta con registros oficiales de la salida del legislador, una circunstancia que profundizó las dudas sobre el procedimiento utilizado para cruzar la frontera.

Brasil pidió explicaciones al gobierno de Javier Milei

El recorrido del dirigente brasileño por territorio argentino generó una reacción diplomática del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, conocido como Itamaraty, convocó a María Emilia Cortés, encargada de negocios de la Embajada argentina en Brasilia, para solicitar información sobre una eventual participación de funcionarios del gobierno de Javier Milei en el traslado.

La reunión se desarrolló con João Marcelo Galvão de Queiroz, responsable del Departamento de Mercosur de la Cancillería brasileña. Fuentes diplomáticas aclararon que el encuentro tuvo como objetivo obtener información sobre los movimientos del senador y que no constituyó una protesta formal ni una reprimenda contra la Argentina.

Por su parte, la Casa Rosada sostuvo que Bolsonaro ingresó al país sin alertas internacionales ni restricciones registradas en los sistemas migratorios argentinos. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, explicó que esa circunstancia permitió que el legislador y su familia atravesaran los controles migratorios correspondientes. El episodio se produjo en medio de un escenario de tensión diplomática entre Buenos Aires y Brasilia.

Flávio Bolsonaro reapareció públicamente mediante una transmisión en Instagram. (Foto: archivo)

Flávio Bolsonaro reapareció desde Miami y denunció una persecución política

Después de llegar a Estados Unidos, Flávio Bolsonaro reapareció públicamente mediante una transmisión en Instagram, en la que explicó los motivos de su salida de Brasil y cuestionó al gobierno de Lula da Silva. Durante una intervención de aproximadamente 20 minutos, el senador aseguró que su decisión de abandonar el país no debía interpretarse como una señal de debilidad.

También afirmó que resolvió viajar después de conversar con su esposa, Fernanda Bolsonaro, y denunció que era víctima de una persecución política. En su mensaje, agradeció a los seguidores que lo acompañaron durante la campaña presidencial y destacó los cerca de 60 millones de votos que, según sostuvo, recibió.

“Esto me da mucha fuerza, mucha lucidez e incluso más valor para afrontar lo que sea necesario, para rescatar y salvar a nuestro país, para volver a presentarme a la presidencia. No me refiero a 2030, no, me refiero a antes”, expresó. Con esas declaraciones, Bolsonaro dejó abierta la posibilidad de intentar regresar a la competencia presidencial antes de 2030, aunque no precisó cómo podría concretarse ese escenario.

DIEGO SANTILLI DEFENDIÓ LA SALIDA DE BOLSONARO

Qué dijo Marco Rubio sobre la llegada de Bolsonaro a Estados Unidos

Frente a las repercusiones internacionales, Marco Rubio buscó diferenciar dos cuestiones: la autorización de ingreso a Estados Unidos y la organización del viaje desde Brasil. El secretario de Estado confirmó que el dirigente brasileño contaba con una visa y que la administración estadounidense permitió su entrada.

Sin embargo, descartó una participación directa de Washington en la planificación de la ruta utilizada para salir de Brasil. Rubio tampoco profundizó en las denuncias electorales realizadas por Bolsonaro ni respondió a sus cuestionamientos contra Lula da Silva.

De esta manera, el gobierno estadounidense intentó delimitar su responsabilidad en un episodio que involucra a Brasil, Argentina y Ecuador, mientras persisten las preguntas sobre cómo el senador logró abandonar territorio brasileño pese a las restricciones judiciales mencionadas.