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Marco Rubio negó que Estados Unidos haya ayudado a Flávio Bolsonaro a escapar de Brasil

El secretario de Estado estadounidense aseguró que Washington no participó en la organización del viaje del dirigente brasileño, quien cruzó por Misiones antes de volar a Ecuador y Miami.

Marco Rubio se refirió a la llegada de Flávio Bolsonaro a EEUU tras su derrota en el balotaje de Brasil.  (Foto: REUTERS)

Marco Rubio se refirió a la llegada de Flávio Bolsonaro a EEUU tras su derrota en el balotaje de Brasil.  (Foto: REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó este sábado que el gobierno de Donald Trump haya participado en los preparativos para la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, aunque confirmó que las autoridades estadounidenses autorizaron su ingreso al país. Las declaraciones se produjeron durante una conferencia de prensa en Atlanta, Georgia, donde el funcionario recibió a los ministros de Relaciones Exteriores del G20 para una reunión de dos días.

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Lula da Silva no quiere un conflicto con Donald Trump por el apoyo dado a la huida de Flávio Bolsonaro. (Foto: A24.com/archivo)

Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país”, explicó el funcionario estadounidense. Sin embargo, aclaró que “el Gobierno de EEUU no participó directamente” en la organización del viaje que permitió al dirigente brasileño abandonar su país y llegar a Miami.

La situación generó un conflicto diplomático que también involucra a la Argentina, debido a que Bolsonaro ingresó al territorio nacional por Misiones y posteriormente abordó un avión privado con destino a Ecuador.

Según la reconstrucción del recorrido, el legislador ingresó a la Argentina el pasado 27 de octubre a través del Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, acompañado por su esposa y sus dos hijas. Ese mismo día, alrededor de las 23:30, abordó un vuelo privado desde Puerto Iguazú hacia Guayaquil, Ecuador. Posteriormente, continuó su viaje hasta Miami, Estados Unidos.

La Dirección Nacional de Migraciones argentina informó que la familia presentó documentación válida y que, al momento de ingresar al país, no existían impedimentos legales registrados que bloquearan su entrada.

No obstante, la situación provocó cuestionamientos en Brasil, donde el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), había dispuesto la entrega de los pasaportes de Bolsonaro y le había prohibido abandonar el territorio brasileño en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

Además, la Policía Federal brasileña indicó que no cuenta con registros oficiales de la salida del legislador, una circunstancia que profundizó las dudas sobre el procedimiento utilizado para cruzar la frontera.

Brasil pidió explicaciones al gobierno de Javier Milei

El recorrido del dirigente brasileño por territorio argentino generó una reacción diplomática del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, conocido como Itamaraty, convocó a María Emilia Cortés, encargada de negocios de la Embajada argentina en Brasilia, para solicitar información sobre una eventual participación de funcionarios del gobierno de Javier Milei en el traslado.

La reunión se desarrolló con João Marcelo Galvão de Queiroz, responsable del Departamento de Mercosur de la Cancillería brasileña. Fuentes diplomáticas aclararon que el encuentro tuvo como objetivo obtener información sobre los movimientos del senador y que no constituyó una protesta formal ni una reprimenda contra la Argentina.

Por su parte, la Casa Rosada sostuvo que Bolsonaro ingresó al país sin alertas internacionales ni restricciones registradas en los sistemas migratorios argentinos. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, explicó que esa circunstancia permitió que el legislador y su familia atravesaran los controles migratorios correspondientes. El episodio se produjo en medio de un escenario de tensión diplomática entre Buenos Aires y Brasilia.

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Flávio Bolsonaro reapareció públicamente mediante una transmisión en Instagram. (Foto: archivo)

Flávio Bolsonaro reapareció desde Miami y denunció una persecución política

Después de llegar a Estados Unidos, Flávio Bolsonaro reapareció públicamente mediante una transmisión en Instagram, en la que explicó los motivos de su salida de Brasil y cuestionó al gobierno de Lula da Silva. Durante una intervención de aproximadamente 20 minutos, el senador aseguró que su decisión de abandonar el país no debía interpretarse como una señal de debilidad.

También afirmó que resolvió viajar después de conversar con su esposa, Fernanda Bolsonaro, y denunció que era víctima de una persecución política. En su mensaje, agradeció a los seguidores que lo acompañaron durante la campaña presidencial y destacó los cerca de 60 millones de votos que, según sostuvo, recibió.

Esto me da mucha fuerza, mucha lucidez e incluso más valor para afrontar lo que sea necesario, para rescatar y salvar a nuestro país, para volver a presentarme a la presidencia. No me refiero a 2030, no, me refiero a antes”, expresó. Con esas declaraciones, Bolsonaro dejó abierta la posibilidad de intentar regresar a la competencia presidencial antes de 2030, aunque no precisó cómo podría concretarse ese escenario.

DIEGO SANTILLI DEFENDIÓ LA SALIDA DE BOLSONARO

Qué dijo Marco Rubio sobre la llegada de Bolsonaro a Estados Unidos

Frente a las repercusiones internacionales, Marco Rubio buscó diferenciar dos cuestiones: la autorización de ingreso a Estados Unidos y la organización del viaje desde Brasil. El secretario de Estado confirmó que el dirigente brasileño contaba con una visa y que la administración estadounidense permitió su entrada.

Sin embargo, descartó una participación directa de Washington en la planificación de la ruta utilizada para salir de Brasil. Rubio tampoco profundizó en las denuncias electorales realizadas por Bolsonaro ni respondió a sus cuestionamientos contra Lula da Silva.

De esta manera, el gobierno estadounidense intentó delimitar su responsabilidad en un episodio que involucra a Brasil, Argentina y Ecuador, mientras persisten las preguntas sobre cómo el senador logró abandonar territorio brasileño pese a las restricciones judiciales mencionadas.

En pocas palabras

  • Marco Rubio negó que EE.UU. haya organizado el viaje de Flávio Bolsonaro, pero autorizó su ingreso.
  • El dirigente brasileño cruzó por Misiones y luego voló a Ecuador y Miami, esquivando restricciones judiciales.
  • Brasil pidió explicaciones a Argentina por la presunta participación de funcionarios en el traslado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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