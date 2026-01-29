Netflix: Mario Casas y Francella sorprenden con el estreno de una nueva película española

En nombre de otro Netflix Foto: Gentileza Netflix.

Desde Netflix destacaron que la historia "se trata de un frenético thriller donde nada es lo que parece" y ya se encuentra en fase de rodaje.

Mario Casas, una figura clave del thriller español

La participación de Mario Casas reforzó el atractivo del proyecto desde el primer anuncio. El actor español ya había trabajado con Oriol Paulo en Contratiempo, una película que se convirtió en la producción española más taquillera de la historia.

Además, Casas protagonizó El inocente, una de las series más vistas de Netflix en habla hispana. Esa experiencia previa consolidó una alianza creativa que ahora se volvió a materializar con En nombre de otro.

Nicolás Francella y su proyección internacional

Para Nicolás Francella, el proyecto representó un paso clave en su consolidación fuera de Argentina. Su incorporación al elenco fue celebrada como una apuesta fuerte de Netflix por nuevos talentos con alcance global.

El actor compartió escenas con figuras consagradas del cine español, lo que reforzó su presencia en una producción de alto perfil. La combinación de Mario Casas y Francella en Netflix aportó un cruce que sumó tensión y dinamismo al relato.

El elenco de "En nombre de otro"

Netflix presentó sus grandes estrenos para el 2026

Netflix ha presentado, en un evento en Madrid, sus estrenos de 2026 incluyendo una gran variedad de series, películas y contenido de no ficción tanto nacionales como internacionales. Además, la compañía ha presentado tres nuevos proyectos que se encuentran en fase de rodaje o postproducción.

Durante el evento, algunas de las estrellas más reconocidas del audiovisual español presentaron sus proyectos, que llegarán a Netflix durante este año. Entre ellos, se encontraban los protagonistas de El problema final (Jose Coronado, Maribel Verdú y Martiño Rivas); Gracias, equipo (Raúl Tejón, Blanca Martínez y Maribel Verdú), Salvador (Luis Tosar y Claudia Salas), El crimen de Pazos (Tristán Ulloa); El niño (Belén Cuesta y Karra Elejalde); Berlín y la dama del armiño (Inma Cuesta, Michelle Jenner, Joel Sánchez y Tristán Ulloa); 53 domingos (Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Javier Cámara) o Aquel (Raphael).

Además, Luis Tosar y Tristán Ulloa volvieron a salir al escenario para presentar la miniserie en rodaje Lobo y Mario Casas, Blanca Suárez y Nicolas Francella subieron a presentar la película en rodaje En nombre de otro.