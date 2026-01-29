Inmigración: nuevo video y el drástico giro de Trump tras la última revelación sobre la muerte de un manifestante

Embed

El caso Pretti hizo cambiar a Donald Trump su postura inicial sobre los hechos sucedidos en Minnesota. Pasó de respaldar plenamente a todos los responsables de la policía migratoria a pedir un completo informe a la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, antes de tomar duras medidas.

Noem estuvo por dos horas con Trump en la Casa Blanca. Luego de su informe, tuvo una noticia tranquilizante: fue ratificada en sus funciones. Pero el presidente reemplazó al responsable de las operaciones directas en Minnesota, estado gobernado por los demócratas. Además, habló con el gobernador, Tim Walz, y coincidieron en encarar el caso de manera conjunta.

Lo más importante es que también se dispuso separar a los agentes uniformados involucrados en la muerte del enfermero. Dos de ellos, muy comprometidos por haber disparado contra Pretti cuando ya no era una amenaza para su seguridad.

pretti parece estar armado 11 días antes de su muerte, en otro incidente con los uniformados del ICE, Pretti parece llevar un arma agarrada en su pantalón en la espalda. (Foto: captura de TV)

Pretti: otro enfrentamiento con la policía del ICE 11 días antes, ¿armado?

El mismo día en que se conoció la drástica medida con los agentes del ICE apareció otro video muy importante: un enfrentamiento que Pretti había tenido con los agentes migratorios 11 días antes de su muerte. Tiene varios datos reveladores, tanto sobre los uniformados y sobre el propio Pretti.

Con los hechos consumados, incluido el fatal desenlace, este nuevo video parece casi un “entrenamiento” de lo que pasaría 11 días más tarde. Allí se ve a Pretti gritando insultos, haciendo gestos, escupiendo y pateando a un vehículo de los agentes. Con una de sus patadas, rompe la luz trasera derecha de la camioneta de los uniformados. Entonces el auto se detiene. Bajan los agentes y se da un choque con el enfermero casi idéntico al que terminó con su muerte.

Pero esta vez, Pretti parece estar armado y tener ese elemento en su espalda, sujetado del pantalón y no dentro de un bolso como sucedería en el enfrentamiento fatal. El enfermero es rociado otra vez con gas pimienta, samarreado, tirado al piso y neutralizado. En esos movimientos violentos, se nota algo que está en su espalda, agarrado entre el cinturón del pantalón y su cuerpo. No se ve nítidamente, pero da toda la sensación de ser un arma. Que el agente que lo tira al piso no nota, o al menos, no hace nada para quitárselo ni da la voz de alerta como sucedería 11 días más tarde.

Esto no libera de la responsabilidad a los agentes involucrados en la secuencia que terminó con los disparos mortales que recibió Pretti. Pero muestra que el enfermero iba armado a cada marcha o manifestación en Minneapolis contra los agentes que aplican las normas contra los inmigrantes ilegales.

La familia de Pretti, se concentró en la acción de los agentes. Lejos de justificar el desenlace fatal, las imágenes refuerzan la idea de un patrón de violencia. Steve Schleicher, abogado de los Pretti, fue tajante: “Once días antes de que Alex fuera abatido en plena calle, pese a no representar una amenaza para nadie, fue violentamente agredido por un grupo de agentes del ICE. Nada de lo ocurrido días antes puede justificar que lo hayan matado el 24 de enero”.

La investigación por la muerte de Pretti

El clima en Minneapolis sigue marcado por el miedo, las protestas y la incertidumbre. En un fallo de alto impacto, un juez federal ordenó liberar a los refugiados detenidos por agentes migratorios mientras aguardaban sus trámites de residencia y dispuso el regreso al estado de quienes habían sido trasladados fuera de Minnesota.

En una resolución contundente, el magistrado recordó que Estados Unidos “ha sido un refugio de libertades individuales”. Trump suavizó su respaldo a las acciones de los agentes del ICE ante la contundencia de las imágenes de todo lo sucedido. Pero sigue con su política de base.

Respaldo a la secretaria de Seguridad Interior y mandó a Minnesota al zar de la frontera, que se ocupa de frenar el paso de los ilegales desde México. Pero también dejó otra declaración que marca un hito. Cuando le preguntaron por el caso Pretti, dijo: "Fue un incidente muy desafortunado. No me gusta que tuviera un arma. No me gusta que tuviera dos cargadores completamente cargados". Y antes de dejar la Casa Blanca agregó: “No se puede tener armas. No se puede entrar caminando con armas. Simplemente, no se puede”.

Ahí, marcó un punto de choque con la poderosa e influyente (por su poder de lobby) Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés). Son defensores a rajatabla de la interpretación de la segunda enmienda de la Constitución, que dice que la seguridad o defensa de los ciudadanos es un derecho previo a la conformación del estado federal. Ahí se funda el amplio permiso en Estados Unidos para tener y portar armas, incluso de guerra.

Alertada por las palabras de Trump, la NRA emitió una contundente declaración: "La NRA cree de manera inequívoca que todos los ciudadanos que cumplen la ley tienen derecho a poseer y portar armas en cualquier lugar donde tengan derecho legal a estar”.

El músico Bob Dylan ganó en 2016 el premio Nobel de Literatura. Décadas antes, en 1962, escribió un tema que se convertiría en un clásico universal: "Blowin' in the Wind". En su última estrofa dice: "Cuántas muertes más deberán ocurrir antes de que él sepa que demasiada gente ha muerto". A punto de cumplir 64 años, la pregunta sigue teniendo valor universal.