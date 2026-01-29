¿Es Loan? Impacto por el nuevo video con presuntas imágenes del menor en un país centroamericano

loan-elsalvador

En la causa hay 10 imputados. La fiscalía sospecha que Carlos Pérez, exmarino, habría organizado la sustracción de Loan con la colaboración de su esposa, María Victoria Caillava, quien se desempeñaba como funcionaria municipal, con el objetivo de entregarlo a una red de trata. Ambos fueron procesados por un delito federal de captación de menores con fines de explotación.

Además, también están imputados Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”, Elizabeth Noemí Cutaia (45), Alan Juan José Cañete (32), Pablo Gabriel Núñez, Verónica Paola Machuca Yuni (50), Valeria Liliana López (50), Esteban Federico Rossi Colombo (43), Pablo Javier Noguera (43), Leonardo Daniel Rubio (38) y Delfina Taborda (22). Los acusados enfrentan imputaciones por privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento, y en algunos casos también por usurpación de títulos y falso testimonio.