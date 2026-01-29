¿Es Loan? Impacto por el nuevo video con presuntas imágenes del menor en un país centroamericano
A un año y medio de su desaparición, se viralizó un video en el que se especula que podría tratarse del menor desaparecido en Corrientes, en junio de 2024.
Caso Loan: ahora afirman haber visto a un nene parecido en El Salvador
Pasó otra vez. Los rasgos físicos de un menor de edad, similares a los de Loan Danilo Peña, reavivaron las especulaciones de que podría tratarse del menor que desapareció el 13 de junio de 2024 en la provincia de Corrientes. El año pasado también ocurrió una situación similar, cuando una persona aseguró haberlo visto en una clínica, versión que finalmente fue descartada por la Justicia.
En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video de unos chicos vendiendo productos a turistas en una playa de El Salvador. Las imágenes llamaron la atención de los usuarios por el parecido físico de uno de los menores con Loan. Decenas de comentarios en TikTok alimentaron esa versión.
El nuevo capítulo del caso Loan sucedió a una semana de que el Gobierno incrementara la recompensa para quienes aporten información relevante que permita dar con su paradero, además de la difusión de una imagen actualizada del rostro de Loan, elaborada mediante técnicas forenses y herramientas de inteligencia artificial, con el objetivo de facilitar su identificación.
En la causa hay 10 imputados. La fiscalía sospecha que Carlos Pérez, exmarino, habría organizado la sustracción de Loan con la colaboración de su esposa, María Victoria Caillava, quien se desempeñaba como funcionaria municipal, con el objetivo de entregarlo a una red de trata. Ambos fueron procesados por un delito federal de captación de menores con fines de explotación.
Además, también están imputados Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”, Elizabeth Noemí Cutaia (45), Alan Juan José Cañete (32), Pablo Gabriel Núñez, Verónica Paola Machuca Yuni (50), Valeria Liliana López (50), Esteban Federico Rossi Colombo (43), Pablo Javier Noguera (43), Leonardo Daniel Rubio (38) y Delfina Taborda (22). Los acusados enfrentan imputaciones por privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento, y en algunos casos también por usurpación de títulos y falso testimonio.