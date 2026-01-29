ANSES activa el pago de $108.000 en febrero 2026: a quiénes les corresponde y cómo consultarlo

Paso a paso para hacer la consulta en Mi ANSES

Ingresá a Mi ANSES desde cualquier dispositivo con tu CUIL o DNI y tu Clave de la Seguridad Social .

Una vez dentro del sistema, accedé al menú principal .

Seleccioná la opción “Consultar” o “Hijos” , según la versión de la plataforma.

El sistema indicará automáticamente si sos beneficiario de la Tarjeta Alimentar y el monto correspondiente a febrero de 2026.

En caso de que el beneficio no figure, ANSES recomienda revisar y actualizar los datos personales y del grupo familiar, ya que errores en la carga de información pueden impedir la correcta liquidación.

Quiénes cobran los $108.000 extra de ANSES en febrero de 2026

El monto máximo de $108.062 se deposita a las familias con tres o más hijos que perciben la AUH. El beneficio se acredita de manera automática junto con la asignación mensual, sin necesidad de inscripción previa.

Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en febrero 2026 son:

Familias con un hijo : $52.250

Familias con dos hijos : $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Estos valores se mantienen sin cambios respecto de los meses anteriores, ya que el Ministerio de Capital Humano no anunció aumentos para febrero.

Atención: no es SUAF para trabajadores

Uno de los puntos que más confusión genera es la vinculación con el sistema SUAF. Desde ANSES aclaran que:

No cobran Tarjeta Alimentar los trabajadores en relación de dependencia que perciben Asignaciones Familiares SUAF por salario.

Sí cobran quienes reciben AUH, AUE, PNC por siete hijos o más y AUH por discapacidad.

Por ese motivo, aunque el pago suele asociarse a “asignaciones familiares”, el alcance del beneficio está limitado a los sectores más vulnerables.

Requisitos para cobrar la Tarjeta Alimentar ANSES en febrero 2026

El beneficio se asigna de forma automática a quienes integran los siguientes grupos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive .

Personas embarazadas a partir de los tres meses de gestación que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) .

Titulares de AUH con hijos con discapacidad , sin límite de edad.

Madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) por tener siete hijos o más.

No es necesario realizar ningún trámite adicional si se cumplen los requisitos y los datos están correctamente cargados.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en febrero

El pago de la Tarjeta Alimentar se acredita en la misma fecha y cuenta bancaria en la que se cobra la AUH o la AUE. El calendario se organiza según la terminación del DNI y puede verse afectado por feriados nacionales, como ocurre en febrero por el Carnaval.

Por eso, ANSES recomienda consultar el calendario oficial de pagos y verificar los movimientos bancarios en las fechas asignadas.

Si en febrero no se acredita el pago y considerás que cumplís con los requisitos, es recomendable:

Revisar los datos personales y familiares en Mi ANSES.

Confirmar que los hijos estén correctamente vinculados al CUIL del titular .

Verificar la CBU cargada y activa.

En caso de persistir el inconveniente, solicitar un turno en ANSES para realizar el reclamo correspondiente.

Qué es la Tarjeta Alimentar ANSES y para qué sirve

La Tarjeta Alimentar es una política pública que tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos básicos para las familias de menores ingresos. El dinero se acredita directamente en la cuenta bancaria y solo puede utilizarse para la compra de alimentos, quedando excluidas bebidas alcohólicas y otros productos no esenciales.

Este refuerzo mensual se convirtió en un complemento clave de la AUH, especialmente en contextos de alta inflación, y representa uno de los principales ingresos adicionales para los hogares con hijos.