Deportes
Leandro Paredes
Boca
FÚTBOL

El duro análisis de Leandro Paredes tras la caída de Boca ante Estudiantes: "Perdimos por..."

Luego del 2-1 ante Estudiantes, Leandro Paredes analizó los errores del equipo, habló del impacto de las lesiones y destacó la importancia de capitalizar el golpe en una etapa temprana del torneo.

El duro análisis de Leandro Paredes tras la caída de Boca ante Estudiantes: Perdimos por...

La derrota de Boca frente a Estudiantes en La Plata dejó más preguntas que respuestas en el inicio del Torneo Apertura, y uno de los que tomó la palabra fue Leandro Paredes. Como capitán, el mediocampista asumió el momento, fue autocrítico y apuntó directamente a los errores propios como la principal explicación del resultado, aunque también dejó un mensaje de aprendizaje y mirada a futuro.

image

El volante, campeón del mundo con la Selección Argentina, reconoció que el Xeneize no estuvo fino en los momentos clave y que las desatenciones terminaron siendo determinantes. Sin esquivar responsabilidades, remarcó que el equipo todavía está en proceso y que el golpe, aunque doloroso, llegó en una instancia temprana del campeonato.

“Las situaciones de ellos fueron casi todas por errores nuestros. Nos toca perder por dos desatenciones. Tuvimos la suerte de que Marchesín hizo un gran partido y no nos hicieron más goles, pero sirve para aprender y mejorar”, expresó Paredes tras el encuentro.

Por qué Paredes considera que la derrota deja un aprendizaje

El mediocampista hizo hincapié en el momento en el que se produjo la caída y en la posibilidad de corregir a tiempo. “Por suerte pasó en la segunda fecha, tenemos mucho para mejorar. El perder da bronca, duele, pero esto recién empieza”, sostuvo, dejando en claro que el equipo no pierde de vista el objetivo a largo plazo.

El análisis del capitán apuntó a entender la derrota como parte de un proceso, en el que Boca todavía busca consolidar funcionamiento y regularidad. En ese contexto, el mensaje fue claro: reconocer errores para no repetirlos y fortalecer al grupo de cara a lo que viene.

Cómo afecta la catarata de lesionados al presente de Boca

Otro de los puntos que abordó Paredes fue la situación del plantel, especialmente golpeado por las lesiones en el frente de ataque. La ausencia de futbolistas importantes como Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez y Lucas Janson obligó al cuerpo técnico a rearmar el equipo y a apostar por alternativas menos habituales.

“Son jugadores muy importantes para nosotros, pero tenemos un plantel muy amplio con jugadores que lo pueden hacer muy bien”, señaló el volante, respaldando a quienes les toca asumir responsabilidades en este contexto.

En esa línea, también destacó el rendimiento de los más jóvenes, que tuvieron minutos en un escenario exigente. Paredes contó incluso una charla especial previa al partido con uno de ellos: “Los chicos lo hicieron muy bien. Hablé con Iker antes del partido y le dije que lo disfrute mucho porque era algo que no se iba a olvidar. Esto no se vive otra vez”.

Qué expectativas generan los refuerzos que llegaron

Más allá del golpe deportivo, el capitán dejó un mensaje de ilusión de cara al futuro inmediato. Paredes se mostró entusiasmado con las incorporaciones de Santiago Ascacíbar y Ángel Romero, a quienes señaló como piezas clave para elevar el nivel del equipo.

“Ascacibar y Romero nos van a aportar mucha jerarquía, mucha calidad, son jugadores que tienen una trayectoria muy buena y pueden aportarnos muchísimo”, afirmó.

Con autocrítica, respaldo al grupo y confianza en los refuerzos, Paredes marcó el camino tras una derrota que dolió, pero que Boca buscará transformar rápidamente en aprendizaje.

