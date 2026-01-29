El duro análisis de Leandro Paredes tras la caída de Boca ante Estudiantes: "Perdimos por..."

El análisis del capitán apuntó a entender la derrota como parte de un proceso, en el que Boca todavía busca consolidar funcionamiento y regularidad. En ese contexto, el mensaje fue claro: reconocer errores para no repetirlos y fortalecer al grupo de cara a lo que viene.

Cómo afecta la catarata de lesionados al presente de Boca

Otro de los puntos que abordó Paredes fue la situación del plantel, especialmente golpeado por las lesiones en el frente de ataque. La ausencia de futbolistas importantes como Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez y Lucas Janson obligó al cuerpo técnico a rearmar el equipo y a apostar por alternativas menos habituales.

“Son jugadores muy importantes para nosotros, pero tenemos un plantel muy amplio con jugadores que lo pueden hacer muy bien”, señaló el volante, respaldando a quienes les toca asumir responsabilidades en este contexto.

En esa línea, también destacó el rendimiento de los más jóvenes, que tuvieron minutos en un escenario exigente. Paredes contó incluso una charla especial previa al partido con uno de ellos: “Los chicos lo hicieron muy bien. Hablé con Iker antes del partido y le dije que lo disfrute mucho porque era algo que no se iba a olvidar. Esto no se vive otra vez”.

Qué expectativas generan los refuerzos que llegaron

Más allá del golpe deportivo, el capitán dejó un mensaje de ilusión de cara al futuro inmediato. Paredes se mostró entusiasmado con las incorporaciones de Santiago Ascacíbar y Ángel Romero, a quienes señaló como piezas clave para elevar el nivel del equipo.

“Ascacibar y Romero nos van a aportar mucha jerarquía, mucha calidad, son jugadores que tienen una trayectoria muy buena y pueden aportarnos muchísimo”, afirmó.

Con autocrítica, respaldo al grupo y confianza en los refuerzos, Paredes marcó el camino tras una derrota que dolió, pero que Boca buscará transformar rápidamente en aprendizaje.