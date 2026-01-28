Netflix anuncia la nueva película de Santiago Mitre con Verónica Llinás y Peter Lanzani

-Verónica Llinás-

Por su parte, Agustina Llambi Campbell, productora de La Unión de los Ríos, agregó: "Para el equipo de la productora, hacer esta película es un enorme privilegio, por la importancia de su historia - nuestra historia - hecha pura pulsión cinematográfica en el maravilloso guion que escribieron Santiago Mitre y Mariano Llinás, y por cómo reverbera en la actualidad; por la posibilidad de trabajar junto a un elenco y equipo de viejos y nuevos cómplices, con un talento y entrega sin igual; por acompañar la visión y liderazgo de Santiago en un nuevo capítulo de su indispensable camino como cineasta y por la generosa e incondicional confianza de Netflix. En el momento crítico que atraviesa nuestro cine, asumimos el privilegio con responsabilidad, gratitud y la alegría irrenunciable de hacer cine".

Ficha técnica:

Dirección: Santiago Mitre

Santiago Mitre Guion: Mariano Llinás y Santiago Mitre

Mariano Llinás y Santiago Mitre Arte: Micaela Saiegh

Micaela Saiegh Fotografía y cámara: Javier Juliá

Javier Juliá Casting: Mariana Mitre y Katia Szechtman

Mariana Mitre y Katia Szechtman Vestuario: Mónica Toschi

Mónica Toschi Maquillaje y peinado: Alberto Moccia

Alberto Moccia Montaje: Andrés Pepe Estrada

Andrés Pepe Estrada Sonido: Santiago Fumagalli

Santiago Fumagalli Producida por Agustina Llambi Campbell, Santiago Mitre y Didar Domehri

Una producción de La Unión de los Ríos (Argentina) y Maneki Films (Francia)

Quién es Santiago Mitre, director de la nueva película de Netflix

Santiago Mitre nació en Buenos Aires en 1980. Es guionista-director de El Estudiante, La Patota, La Cordillera y Pequeña Flor. Es socio en la productora La Unión de los Ríos. Su película Argentina, 1985, fue estrenada en la Competencia Internacional de la Biennale di Venezia, obtuvo el Premio Globo de Oro a la Mejor Película Internacional; los Premios Goya y Platino a la Mejor Película Iberoamericana, y fue nominada al BAFTA y al Oscar de la Academia.