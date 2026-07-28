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Netflix recuperó una de las películas más impactantes del cine independiente y todos la están viendo

Esta película regresó con fuerza gracias a Netflix y volvió a demostrar por qué es uno de los dramas psicológicos más impactantes del cine independiente.

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Netflix recuperó una de las películas más impactantes del cine independiente y todos la están viendo. (Foto: Archivo)

Netflix recuperó una de las películas más impactantes del cine independiente y todos la están viendo. (Foto: Archivo)

La llegada de "Atormentado" a Netflix volvió a poner en el centro de la escena una película que marcó un antes y un después dentro del cine independiente estadounidense. Dirigida y escrita por Jeff Nichols, esta producción de 2011 consiguió reconocimiento internacional gracias a su poderosa historia y las extraordinarias interpretaciones de Michael Shannon y Jessica Chastain.

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Cuando Atormentado (Take Shelter) comenzó su recorrido por los principales festivales internacionales, rápidamente quedó claro que no era una propuesta más dentro del circuito independiente. Tras presentarse en Sundance, el film llegó al Festival de Cannes, donde obtuvo el Gran Premio de la Semana de la Crítica, uno de los reconocimientos más importantes para producciones emergentes.

El largometraje representó la segunda película dirigida por Jeff Nichols después de Shotgun Stories (2007), confirmando definitivamente al realizador como una de las voces más interesantes del cine estadounidense de comienzos de la década de 2010.

De qué trata la película Atormentado en Netflix

La película sigue la vida de Curtis LaForche, un trabajador de maquinaria pesada que vive junto a su esposa Samantha y su pequeña hija, quien presenta dificultades para comunicarse debido a una discapacidad auditiva.

Lo que comienza como una vida aparentemente tranquila empieza a transformarse cuando Curtis comienza a experimentar pesadillas cada vez más violentas. Esos sueños se mezclan lentamente con episodios de alucinaciones y una creciente sensación de persecución que altera por completo su rutina.

Mientras intenta comprender qué le sucede, también aparece un temor mucho más profundo. Su madre padece esquizofrenia y permanece internada desde hace años, por lo que Curtis empieza a convencerse de que él podría estar recorriendo exactamente el mismo camino.

Esa incertidumbre psicológica termina desencadenando una obsesión: construir un refugio antitormentas en el patio de su casa para proteger a su familia de una supuesta catástrofe inminente.

A medida que avanza con esa idea, su comportamiento comienza a afectar tanto su economía como sus vínculos personales, generando tensiones con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Michael Shannon ofrece una de las mejores interpretaciones de su carrera

Gran parte de la potencia emocional de Atormentado descansa sobre el trabajo de Michael Shannon.

El actor construye un personaje contenido, profundamente angustiado y permanentemente dividido entre la posibilidad de estar perdiendo la razón o de ser el único capaz de anticipar una tragedia que nadie más puede ver.

Shannon ya había trabajado anteriormente con Jeff Nichols en Shotgun Stories y también había interpretado un personaje de características similares en Bug, dirigida por William Friedkin.

Jessica Chastain aporta equilibrio emocional

Frente al tormento permanente que vive el protagonista aparece Samantha, interpretada por Jessica Chastain.

La actriz construye un personaje que intenta sostener la estabilidad familiar mientras observa cómo el comportamiento de su esposo cambia de manera progresiva.

Su interpretación evita caer en exageraciones y aporta humanidad a una historia atravesada por la incertidumbre.

Los efectos visuales sorprenden por su impacto

Aunque se trata de una producción realizada con recursos muy limitados, Atormentado consigue imágenes de enorme potencia.

Las tormentas, el comportamiento extraño de los pájaros y los fenómenos climáticos aparecen como representaciones visuales de los temores que invaden al protagonista.

Lejos del espectáculo vacío, los efectos digitales cumplen una función narrativa y emocional. Precisamente ese uso artístico de la tecnología fue uno de los aspectos más elogiados de la película desde su estreno.

Una película que mantiene toda su vigencia en Netflix

Más de una década después de su estreno original, Atormentado continúa funcionando con la misma intensidad.

Sus reflexiones sobre el miedo, la incertidumbre, la salud mental y la necesidad de proteger a quienes más queremos mantienen plena actualidad.

La combinación de un guion sólido, una dirección precisa y actuaciones memorables explica por qué sigue siendo considerada una de las mejores películas del cine independiente estadounidense de los últimos años.

Ahora que forma parte del catálogo de Netflix, una nueva generación de espectadores tendrá la oportunidad de descubrir una obra que logró transformar una historia íntima en un relato profundamente inquietante y emocional.

Mirá el tráiler en español de Atormentado

En pocas palabras

  • Netflix: La plataforma recuperó la aclamada película de cine independiente "Atormentado" (Take Shelter), dirigida por Jeff Nichols.
  • Trama central: Sigue a Curtis LaForche, un hombre atormentado por pesadillas y el miedo a la esquizofrenia, que construye un refugio.
  • Actuaciones destacadas: Michael Shannon y Jessica Chastain ofrecen interpretaciones memorables en este drama psicológico.
Resumen generado por Thinkindot AI
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