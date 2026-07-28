Georgieva, ante estudiantes y empresarios: preocupación por la cuestión social y el consumo

"Charla inspiradora hoy con estudiantes en @libertadpalacio, organizada por @larilopezcalvo. Cubrimos desde crecer en Bulgaria hasta liderar el FMI, abrazar el cambio y mantenerse curioso. La IA remodelará hasta el 40% de los empleos. Mi consejo para ellos: construyan habilidades adaptables y no teman a la disrupción", dijo la titular del Fondo ante estudiantes.

Inspiring chat today with students at @libertadpalacio, hosted by @larilopezcalvo. Covered from growing up in Bulgaria to leading the IMF, embracing change & staying curious. AI will reshape up to 40% of jobs— my advice to them: build adaptable skills & don’t fear disruption. pic.twitter.com/stfdQHMyse — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 28, 2026

La cena con empresarios

Sobre la cena con empresarios, la lista de asistentes fue detalladamente informada por fuentes oficiales del FMI en la Argentina, e incluyó a representantes de diferentes sectores, como fintech, economía del conocimiento, bancos, inmobiliario, hidrocarburos, minería, siderurgia y logística.

Se pudo ver sentados en la misma mesa a ejecutivos de compañías alineadas con la política del gobierno nacional, como Mercado Libre, hasta empresas que sufrieron críticas del presidente Javier Milei, como el grupo Techint.

Entre los presentes estuvieron, además, Pierpaolo Barbieri (UALA); Jorge Brito (Banco Macro); Isela Costantini (Strategic Advisor); Eduardo Elsztain (IRSA); Mariana Schoua (AmCham); Marcos Bulgheroni (PAE); Martín Pérez de Solay (Glencore); Daniel Novegil (Ternium); Juan Martín de la Serna (Mercado Libre) y Catalina Cascio (Ferrosider).

La jefa del FMI los recibió desde las 20 en el restaurante del exclusivo hotel de Recoleta, donde aprovechó el diálogo directo con los empresarios para sondearlos sobre los desafíos y dificultades del plan económico.

Mientras compartieron un menú de bifes de carne premium con verduras y vino, Georgieva retomó con cautela su preocupación por la dificultad para que el crecimiento en los sectores ganadores llegue al grueso de la economía, un tema sobre el cual el Gobierno prefirió hacer silencio en la primera jornada de la misión del Fondo.

Acompañada por Andreas Bauer (jefe de Gabinete), Nigel Chalk (director del Hemisferio Occidental), Luis Cubeddu (subdirector del Hemisferio Occidental) y Joyce Wong (Jefa de Misión para Argentina), Georgieva marcó algunas directrices sobre cómo reactivar la economía, algo que más temprano vinculó con mejorar el acceso al crédito privado, el mercado de capitales, la concesión de rutas y la desregulación.