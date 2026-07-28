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Visita del FMI

Georgieva, ante estudiantes y empresarios: preocupación por la cuestión social y el consumo

Tras la cumbre con Milei y el equipo económico, la titular del FMI encabezó un encuentro en el Palacio Duhau, donde hizo consultas sobre, por ejemplo, la situación que atraviesan las familias en materia de endeudamiento.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Kristalina Georgieva habló ante empresarios y estudiantes sobre la crisis de empleo y consumo en Argentina (Foto: cuenta de X del FMI).

Kristalina Georgieva habló ante empresarios y estudiantes sobre la crisis de empleo y consumo en Argentina (Foto: cuenta de X del FMI).

Con una agenda hiperactiva, en su primer día de reuniones en Buenos Aires, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, se reunió con estudiantes y un selecto grupo de empresarios en el Palacio Duhau, tras ser recibida por el presidente Javier Milei y el equipo económico liderado por Luis Caputo.

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Tras salir de la Casa Rosada, la titular del Fondo habló frente a un grupo de estudiantes en el Palacio Libertad, a metros de la Casa Rosada, ante los que manifestó la preocupación por la situación del empleo en Argentina y el impacto que tendrá la Inteligencia Artificial (IA) en el futuro.

Luego, Georgieva termino la extensa jornada de reuniones con una cena en el Palacio Duhau, en Recoleta. Allí, consultó a empresarios del Grupo de los 7 sobre la situación que atraviesan las familias en materia de endeudamiento, caída del consumo y del empleo formal, temas que ya había planteado durante la conferencia de prensa que había compartido por la mañana con Caputo.

Pese a elogiar la marcha del plan económico de Milei y los números de la macroeconomía, la titular del FMI pidió continuar con las reformas y aconsejó "perseverancia al pueblo argentino", en referencia directa a la doble marcha de la economía, cuyo crecimiento no llega a las pymes, como tampoco al comercio y a las familias.

"Charla inspiradora hoy con estudiantes en @libertadpalacio, organizada por @larilopezcalvo. Cubrimos desde crecer en Bulgaria hasta liderar el FMI, abrazar el cambio y mantenerse curioso. La IA remodelará hasta el 40% de los empleos. Mi consejo para ellos: construyan habilidades adaptables y no teman a la disrupción", dijo la titular del Fondo ante estudiantes.

La cena con empresarios

Sobre la cena con empresarios, la lista de asistentes fue detalladamente informada por fuentes oficiales del FMI en la Argentina, e incluyó a representantes de diferentes sectores, como fintech, economía del conocimiento, bancos, inmobiliario, hidrocarburos, minería, siderurgia y logística.

Se pudo ver sentados en la misma mesa a ejecutivos de compañías alineadas con la política del gobierno nacional, como Mercado Libre, hasta empresas que sufrieron críticas del presidente Javier Milei, como el grupo Techint.

Entre los presentes estuvieron, además, Pierpaolo Barbieri (UALA); Jorge Brito (Banco Macro); Isela Costantini (Strategic Advisor); Eduardo Elsztain (IRSA); Mariana Schoua (AmCham); Marcos Bulgheroni (PAE); Martín Pérez de Solay (Glencore); Daniel Novegil (Ternium); Juan Martín de la Serna (Mercado Libre) y Catalina Cascio (Ferrosider).

La jefa del FMI los recibió desde las 20 en el restaurante del exclusivo hotel de Recoleta, donde aprovechó el diálogo directo con los empresarios para sondearlos sobre los desafíos y dificultades del plan económico.

Mientras compartieron un menú de bifes de carne premium con verduras y vino, Georgieva retomó con cautela su preocupación por la dificultad para que el crecimiento en los sectores ganadores llegue al grueso de la economía, un tema sobre el cual el Gobierno prefirió hacer silencio en la primera jornada de la misión del Fondo.

Acompañada por Andreas Bauer (jefe de Gabinete), Nigel Chalk (director del Hemisferio Occidental), Luis Cubeddu (subdirector del Hemisferio Occidental) y Joyce Wong (Jefa de Misión para Argentina), Georgieva marcó algunas directrices sobre cómo reactivar la economía, algo que más temprano vinculó con mejorar el acceso al crédito privado, el mercado de capitales, la concesión de rutas y la desregulación.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Georgieva se reunió: Con estudiantes y empresarios tras su encuentro con Milei y el equipo económico.
  • Preocupación FMI: Se indagó sobre la situación social, el impacto de la IA y la caída del empleo y consumo.
  • Agenda oficial: La titular del FMI habló en el Palacio Libertad y cenó en el Palacio Dufeau, en Recoleta.
Resumen generado por Thinkindot AI
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