El inesperado problema para Vozinha en su arribo a Colo Colo: la norma que sorprende a todos

De dónde surge el apodo Vozinha y cuál es el nombre real del arquero

La denominación deportiva con la que se hizo conocido mundialmente tiene un origen familiar de su etapa de formación en su país natal. El nombre del arquero es Josimar José Évora Dias. Vozinha significa "abuelita" en portugués. Criado en las calles de Mindelo (segunda ciudad más poblada de Cabo Verde), en la Isla de Sao Vicente, Josimar creció a cargo de sus abuelos. Su madre trabajaba todo el día y su padre estaba en el ejército. Todavía no atajaba, y jugaba con chicos mucho mayores que él que le pegaban por su habilidad con la pelota. Él, cuando se enojaba iba a refugiarse con su abuela, lo que le dio origen a su apodo actual.

Para que el jugador pueda mantener ese identificador en su espalda, el club deberá iniciar gestiones institucionales ante las autoridades del torneo. Según detalla Redgol, la única chance de que pueda usar su sobrenombre en la camiseta es que la dirigencia de Colo Colo consiga un cambio en las bases del torneo, por parte del Consejo de Presidentes. Si no, deberá usar su apellido.

Cómo se definió la llegada de Vozinha a Colo Colo y por cuánto tiempo firmará

El desempeño del golero en la cita máxima de selecciones despertó llamados de diversas instituciones del continente. La participación de Vozinha en el Mundial despertó el interés de varios clubes, y luego de los rumores de una posible llegada al Inter Miami de Lionel Messi, y de las idas y vueltas con el gigante chileno, el arquero de 40 años llegó a un acuerdo con el conjunto de Santiago.

El camino de las negociaciones tuvo alternativas previas antes de la firma definitiva. Colo Colo había enfriado las negociaciones con Vozinha debido al avance por Santiago Mele, quien finalmente jugará en Independiente. De esta manera, volvió a optar por el caboverdiano, que disputó la Copa del Mundo como agente libre tras la finalización de su vínculo con Chaves, de la segunda división de Portugal.

Con las conversaciones cerradas, el futbolista reconocido en la nómina destacada del torneo se prepara para estampar la firma. Ya con la confirmación oficial, el arquero que integró el once ideal del Mundial 2026 (el Guante de Oro fue para el español Unai Simón) es nuevo refuerzo del club, y en las próximas horas se sumará al Cacique tras rubricar su contrato por 18 meses.