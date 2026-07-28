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Ángel de Brito sorprendió con una filosa revelación sobre Yanina Latorre: "Siempre quiere..."

El conductor de LAM dejó al descubierto una particular postura de Yanina Latorre durante su etapa como panelista, cuando las marcas la requerían en el programa. Aquí, la palabra de Ángel de Brito.

28 jul 2026, 11:50
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Ángel de Brito volvió a quedar en el centro de la escena luego de una inesperada confesión sobre Yanina Latorre durante su programa de streaming en Bondi Live. El conductor de LAM (América TV) sorprendió al responder una pregunta de un seguidor y reveló una particular postura de su histórica angelita dentro del ciclo que lleva más de una década al aire.

Todo ocurrió cuando un oyente envió un audio al programa y recordó una declaración que había hecho la propia Yanina Latorre en su espacio radial. Allí, la conductora había explicado que, en muchas oportunidades, son las marcas las que definen qué integrantes de los programas deben encargarse de presentar o mostrar determinados productos durante las publicidades.

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A partir de ese comentario, el seguidor decidió consultarle directamente a Ángel de Brito sobre la dinámica interna de LAM y le hizo una pregunta que abrió la puerta a una respuesta inesperada: "¿Te animás a decir cuáles de las angelitas no tocan los productos?".

Sin dudarlo, el periodista tomó la palabra y apuntó contra una de sus compañeras más cercanas. Con su habitual estilo frontal, mencionó a Yanina Latorre y explicó el motivo por el que, según él, no participaba de ese tipo de acciones comerciales en el programa.

"Sí, Yanina Latorre, ya que ella quería cobrar por agarrar los productos en LAM, entonces no los agarraba", lanzó Ángel, generando un momento de humor y complicidad durante la transmisión.

La charla continuó con la intervención de Matilda Blanco, quien también formaba parte de la transmisión y decidió contar su propia experiencia con las promociones de marcas. "Si, cuando me lo piden, yo lo hago", comentó entre risas.

Pero el conductor no dejó pasar la oportunidad de sumar otra frase filosa sobre su amiga y compañera. Fiel a su estilo, lanzó una comparación que rápidamente llamó la atención: "Yanina es como Mirtha, siempre quiere más plata".

Aunque sus palabras generaron repercusión, el comentario se dio dentro del tono habitual que caracteriza la relación entre Ángel de Brito y Yanina Latorre, basada en años de trabajo compartido, confianza y bromas al aire.

De esta manera, una vez más el conductor demostró que no suele esquivar las preguntas de sus seguidores y que incluso se anima a hablar de situaciones vinculadas a sus propios compañeros de trabajo, aunque siempre dentro del marco de humor y complicidad que mantiene con ellos.

Qué reveló Ángel de Brito sobre la decisión final de Nico Occhiato con Flor Peña y su vínculo con Luzu TV

La relación entre Nico Occhiato y Florencia Peña continúa atravesada por la polémica y, pese al paso del tiempo, el conflicto entre ambos no habría encontrado una resolución definitiva. En las últimas horas, surgieron nuevas versiones sobre la posibilidad de que la actriz y conductora regrese a Luzu TV, pero Ángel de Brito dio detalles en su programa de streaming Bondi Live y aseguró que la situación tendría una postura ya definida.

Durante su ciclo, el periodista hizo un repaso del episodio que generó el quiebre entre las partes, luego de la información falsa que Flor Peña difundió sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y las consecuencias que tuvo aquel momento para la relación con la emisora. "Recuerdan que ellos querían volver, Marley y Flor Peña, a Luzu, a su horario, pasó lo que pasó con el papá de Messi, la falsa información de Flor Peña, Facebook, el supuesto juicio, que el abogado, que las reuniones", explicó De Brito al recordar el escándalo.

Según detalló el conductor, tras aquel episodio hubo distintos encuentros y conversaciones para intentar encaminar la situación, aunque el vínculo entre Occhiato y Peña habría quedado afectado. Finalmente, la posibilidad de una demanda judicial quedó descartada. "Hubo varias charlas con Flor. La situación quedó áspera entre Nico Occhiato y Flor Peña, no habrá juicio, eso es real, descartado, mucha gente le recomendó a Flor Peña hacerle juicio, Flor finalmente lo pensó y dijo: 'No voy a hacer juicio', porque su intención es volver", afirmó.

En este contexto, la intención de Flor Peña de regresar a Luzu TV seguiría vigente. El periodista explicó que su representante estaría realizando gestiones para intentar concretar ese retorno y que ya habría comenzado a dialogar con integrantes relacionados al proyecto. "Su representante está hablando con todo el mundo para que Flor vuelva, haciendo el trabajo de representante, como corresponde, tratar de hablar con los dueños, hablar con Marley, hablar con Dios y con María Santísima", señaló.

Sin embargo, el escenario no sería favorable para la conductora. Según reveló Ángel de Brito, Nico Occhiato habría comunicado una decisión concreta sobre el futuro de la programación. "Pero está la decisión de Nico Occhiato tomada y comunicada a todos. Nico Occhiato habló con Marley y le dijo: 'Alejandro, si vos querés volver a Luzu, tenés las puertas abiertas, pero sin Flor Peña'", contó.

De esta manera, el regreso a Luzu TV quedaría condicionado: mientras Marley tendría la posibilidad de volver al proyecto, la continuidad de Flor Peña dentro de la emisora no estaría contemplada por la decisión tomada por Occhiato.

     

 

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