Netflix reveló el tráiler oficial de "Moria", la serie inspirada en la vida de Moria Casán

(Crédito: Alina Schwarcz/Netflix)

Cómo será Moria, la serie inspirada en la vida de Moria Casán

Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Tres grandes actrices (Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth) la encarnan en distintas etapas de su vida. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

DIRECCIÓN Y GUION : Javier Van de Couter

: Javier Van de Couter PRODUCCIÓN : About Entertainment

: About Entertainment ELENCO: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y la participación de Moria Casán

(Crédito: Alina Schwarcz/Netflix)

Mirá el tráiler oficial de Moria en Netflix