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Netflix reveló el tráiler oficial de "Moria", la serie inspirada en la vida de Moria Casán

Netflix estrena su nueva serie con Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y la participación de Moria Casán. Mirá las imágenes.

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Netflix reveló el tráiler oficial de Moria

Netflix reveló el tráiler oficial de "Moria", la serie inspirada en la vida de Moria Casán. (Crédito: Alina Schwarcz/Netflix)

Netflix revela el tráiler oficial y arte principal de Moria, la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán, que estrenará el 14 de agosto a nivel mundial, en vísperas de la celebración de sus 80 años.

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Lejos de la nostalgia, la diva decide abrir las puertas de su ficción y convertirse en la titiritera de su propia historia. En esta producción hecha en Argentina, Moria, cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito, repasando algunos de los momentos más emblemáticos de la cultura pop nacional.

&nbsp;(Cr&eacute;dito: Alina Schwarcz/Netflix)

(Crédito: Alina Schwarcz/Netflix)

Moria es un ícono argentino gigante para caber en una sola actriz. Por esa razón, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth no solo interpretan distintos momentos de una misma vida, sino que encarnan la esencia, los modismos y el lenguaje de cada época que hizo a “La One”. A través de ellas, la serie recorre la transformación de Moria de vedette al ícono popular, del brillo del espectáculo a la intimidad detrás del personaje, y del mito que todos creen conocer a una mujer que todavía continúa inventándose.

Creada y dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, productora liderada por Mercedes Reincke y Armando Bo, Moria no es solo el retrato de una estrella que atravesó el cine, el teatro y la televisión, sino también la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y un homenaje a la cultura popular argentina.

&nbsp;(Cr&eacute;dito: Alina Schwarcz/Netflix)

(Crédito: Alina Schwarcz/Netflix)

Cómo será Moria, la serie inspirada en la vida de Moria Casán

Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Tres grandes actrices (Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth) la encarnan en distintas etapas de su vida. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

  • DIRECCIÓN Y GUION: Javier Van de Couter
  • PRODUCCIÓN: About Entertainment
  • ELENCO: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y la participación de Moria Casán
&nbsp;(Cr&eacute;dito: Alina Schwarcz/Netflix)

(Crédito: Alina Schwarcz/Netflix)

Mirá el tráiler oficial de Moria en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena la serie "Moria" inspirada en la vida de Moria Casán, protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.
  • La producción, que se estrena el 14 de agosto, promete reconstruir el camino de la diva hacia el mito, abarcando su pasado, presente y futuro.
  • La serie es un homenaje a la cultura popular argentina, explorando la transgresión como forma de supervivencia de la icónica figura.
Resumen generado por Thinkindot AI
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