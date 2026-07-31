River cerró a su séptimo refuerzo: quién es y la cifra millonaria por la que llega

Cómo juega Tobías Andrada y qué le puede aportar al mediocampo de River

Andrada es un mediocampista polifuncional que acumula 36 partidos oficiales en la Primera de Vélez y que viene de completar una destacada actuación con la Selección Argentina en el último Mundial Sub-20.

Si bien su posición natural es al costado del volante central —desempeñándose como un '8' clásico—, posee la capacidad de volcarse sobre la banda y pisar el área rival. Cuenta con mucho despliegue, buen manejo de pelota y facilidad para recostarse entre líneas, aunque registra tres goles convertidos en Primera División.

Su arribo le brindará mayores alternativas al armado del equipo, que actualmente dispone de seis volantes, cuatro de ellos de características similares (Aníbal Moreno, Fausto Vera, Lucas Silva y Mauro Arambarri), siendo únicamente Juan Cruz Meza y Tomás Galván los futbolistas con mayor vocación ofensiva.

De esta manera, el juvenil se transforma en la séptima incorporación del mercado de pases, sumándose a los arribos de:

Nicolás Otamendi

Mauro Arambarri

Giovanni González

Ángel Correa

Lucas Beltrán

Rafael Santos Borré

El volante llega para integrarse a un plantel que busca salir de un clima enrarecido por la seguidilla de malos resultados, los rendimientos irregulares y la polémica en torno a los futbolistas marginados que se entrenan en el predio de Cantilo.