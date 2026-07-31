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MERCADO DE PASES

River cerró a su séptimo refuerzo: quién es y la cifra millonaria por la que llega

El futbolista de 19 años se somete a los estudios médicos antes de firmar hasta 2030. Coudet suma una variante clave en medio del complicado momento.

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Eduardo Chacho Coudet

Eduardo "Chacho" Coudet

En medio de una encrucijada futbolística muy complicada tras acumular cuatro derrotas consecutivas, la dirigencia de River Plate cerró la incorporación de Tobías Andrada. El mediocampista proveniente de Vélez Sarsfield ya se encuentra realizando la revisión médica de rigor y, de no mediar inconvenientes, durante el transcurso de la tarde firmará su contrato en las oficinas del Estadio Monumental para ponerse a disposición del cuerpo técnico.

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En las primeras horas de este viernes, el futbolista de 19 años acudió a un centro médico ubicado en el barrio de Belgrano para cumplir con los chequeos de rutina. Su vínculo contractual con la institución de Núñez se extenderá, a priori, por cuatro temporadas, hasta junio de 2030.

Cuánto dinero pagó River por el pase de Tobías Andrada

Luego de una negociación que atravesó diversas idas y vueltas con múltiples versiones, la operación terminaría cerrándose por 7,5 millones de dólares a cambio del 80% del pase. A la espera de la confirmación oficial respecto a los montos y porcentajes finales, Eduardo Coudet podrá contar a partir del sábado con un jugador de gran presente y notable proyección.

No obstante, el volante llega con una supuesta molestia muscular que le impidió viajar a Córdoba para despedirse en cancha con la camiseta de Vélez. Por este motivo, resta definir si estará en condiciones de entrenarse a la par del grupo desde el fin de semana o si deberá aguardar a recuperarse totalmente de la dolencia.

Cómo juega Tobías Andrada y qué le puede aportar al mediocampo de River

Andrada es un mediocampista polifuncional que acumula 36 partidos oficiales en la Primera de Vélez y que viene de completar una destacada actuación con la Selección Argentina en el último Mundial Sub-20.

Si bien su posición natural es al costado del volante central —desempeñándose como un '8' clásico—, posee la capacidad de volcarse sobre la banda y pisar el área rival. Cuenta con mucho despliegue, buen manejo de pelota y facilidad para recostarse entre líneas, aunque registra tres goles convertidos en Primera División.

Su arribo le brindará mayores alternativas al armado del equipo, que actualmente dispone de seis volantes, cuatro de ellos de características similares (Aníbal Moreno, Fausto Vera, Lucas Silva y Mauro Arambarri), siendo únicamente Juan Cruz Meza y Tomás Galván los futbolistas con mayor vocación ofensiva.

De esta manera, el juvenil se transforma en la séptima incorporación del mercado de pases, sumándose a los arribos de:

  • Nicolás Otamendi

  • Mauro Arambarri

  • Giovanni González

  • Ángel Correa

  • Lucas Beltrán

  • Rafael Santos Borré

El volante llega para integrarse a un plantel que busca salir de un clima enrarecido por la seguidilla de malos resultados, los rendimientos irregulares y la polémica en torno a los futbolistas marginados que se entrenan en el predio de Cantilo.

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