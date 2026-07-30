La tajante decisión de Moria Casán sobre la cena de Intrusos con un fuerte palo para Jorge Rial

A pesar de aquel enfrentamiento, La One dejó en claro que no guarda resentimientos y confirmó su postura frente al esperado encuentro. "El quilombo con Rial es vintage, pasado. Creo que voy a ir, hay que ir a esas cenas divinas", manifestó con su particular estilo.

Asimismo, Moria decidió recordar su paso por el ciclo y reivindicar el trabajo que realizó cuando reemplazó a Jorge Rial en la conducción. "Intrusos es un clásico, yo lo hice cuatro meses y salvé a mucha gente", afirmó.

La actriz explicó que su llegada al programa se produjo en un contexto complejo y que su participación terminó siendo mucho más importante de lo previsto. "Ahí sí que fue más que una salvación, nadie sabía si seguía o si terminaba, estaban desesperados. Me llamó una vez la productora para que vaya porque tenían muchos problemas con el que lo conducía", recordó.

También rememoró el impacto que tuvo su debut y cómo los resultados obtenidos hicieron que permaneciera varios meses al frente del ciclo. "Fui y ese día hicimos un rating que triplicó el que tenían y me pidieron que siga yendo. Como cada mes teníamos más de todo me quedé cuatro meses", detalló.

Lejos de quedarse con las polémicas actuales, Moria Casán eligió destacar los buenos momentos que vivió junto al equipo de Intrusos. "A mí me vino divino. Me encanta haber colaborado con mis compañeros, la pasé bomba", sostuvo.

De esta manera, la cena de los ex integrantes de Intrusos continúa sumando expectativa y promete convertirse en uno de los encuentros más comentados del espectáculo. Con la confirmación de Moria Casán como una de las posibles protagonistas, la reunión vuelve a poner sobre la mesa viejas historias y momentos inolvidables del programa.

"Está todo perfecto y fue una época hermosa", concluyó la conductora, quien cerró con una reflexión sobre aquella etapa: "Lo único que me llevo de ese programa fue que haberlo conducido fue una fiesta y pude salvar el trabajo de mucha gente, y al conductor propio también".

Quién es la figura que se habría bajado de la cena reencuentro de Intrusos

El esperado reencuentro de los ex integrantes de Intrusos continúa sumando novedades. Desde hace varios días se viene gestando una cena que busca reunir a distintas figuras que formaron parte del histórico panel del programa de América TV, incluso con la presencia de Jorge Rial, quien fue durante años la cara principal del ciclo.

La propuesta surgió a partir de una iniciativa de Marina Calabró y Guido Záffora, quienes comenzaron a organizar la reunión para volver a compartir una mesa con antiguos compañeros. Según trascendió, la periodista decidió comunicarse con Jorge Rial para extenderle la invitación y la respuesta del conductor fue inmediata: "Hagámoslo grande".

Con el paso de los días, el encuentro fue tomando forma y la propia Marina Calabró confirmó en Intrusos que la cena ya está en marcha. "Le dijimos a Damián Rojo de juntarnos y después a los demás. La cena se hace... veremos con qué convocatoria. Todos los que quieran venir serán recibidos", explicó la conductora al referirse a la convocatoria.

Sin embargo, mientras avanzan los preparativos, no todos los históricos integrantes del ciclo decidieron ser parte de la reunión. La primera ausencia confirmada fue la de Adrián Pallares, quien comunicó públicamente que finalmente no participará del esperado regreso.

"Mi lugar queda libre, yo me bajo", manifestó Pallares, dejando clara su postura de no asistir a la cena junto a sus antiguos compañeros.

La decisión generó sorpresa entre quienes estaban siguiendo de cerca los detalles del evento. Uno de los más impactados fue Rodrigo Lussich, quien reaccionó en vivo al conocer la noticia y expresó su desconcierto con una frase contundente: "¡No va a ir!".

Ahora, la atención está puesta en cómo continuará la organización del encuentro y en quiénes serán finalmente los ex integrantes de Intrusos que se sumarán a esta reunión que promete revivir viejas épocas del programa.