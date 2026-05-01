Netflix sorprende con el documental de Gustavo Cerati y es el estreno más esperado por todos

Esta conexión personal y profesional garantiza que esta producción esté impregnada de una autenticidad y un respeto que la verdadera cercanía puede otorgar, ofreciendo a la audiencia una experiencia íntima y emocionante.

Los testimonios del documental de Gustavo Cerati en Netflix

En palabras de su hermana, Laura Cerati, productora asociada: “Este documental significa poder resumir la vida única de un ser que llegó a contagiar su pasión a muchos a través de su poesía y su música. Un hombre con los pies sobre la tierra y, al mismo tiempo, con mucho vuelo propio y creatividad; un amante apasionado que, como decía en su canción, supo 'sacar belleza del caos' para llegar a infinitos lugares con su arte, despertando admiración hasta hoy. Utilizó el amor por la música para construir un puente de unión entre personas y lugares diferentes. Es la vida de un hombre alado y de sus muchas vidas en una”.

Picky Talarico, el director, explica: “Siento que este documental nos da la posibilidad de contar la vida de un personaje único, alguien que dejó una huella profunda en millones de personas. Pero, sobre todo, es la oportunidad de asomarnos a lo que no se vio, a gestos mínimos, a zonas más silenciosas de su personalidad solo visibles para quienes tuvimos la suerte de compartir momentos con él”. Y agrega: “La figura de Gustavo parece seguir creciendo cada vez más a 12 años de su muerte. Hay nuevas generaciones para las que Cerati no es memoria sino descubrimiento. Su obra está siendo reinterpretada fuera del contexto original. Este documental puede funcionar como puente entre esas capas de sentido”.

Gustavo Cerati 2 Foto: Gentileza Netflix.

Ficha técnica del documental de Gustavo Cerati en Netflix

Productora: Landia

Landia Dirección: Picky Talarico

Picky Talarico Dirección Creativa: Andy Fogwill

Andy Fogwill Producción Ejecutiva: Pablo Flores, Adrián D’Amario

Pablo Flores, Adrián D’Amario Productora Asociada: Laura Cerati

Laura Cerati Dirección de arte: Roy Garcia

Cuándo se estrena el documental de Cerati en Netflix

El estreno está previsto para 2027. Y todo indica que será uno de los lanzamientos más relevantes dentro del catálogo latinoamericano de Netflix.

A más de una década de su fallecimiento, la figura de Gustavo Cerati no perdió relevancia. Al contrario, su legado sigue expandiéndose. La obra trascendió su contexto original. Hoy es reinterpretada desde nuevas miradas.

El documental buscará funcionar como puente entre esas generaciones. Entre quienes lo vivieron en tiempo real y quienes lo están descubriendo ahora.

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Narrar la vida de Cerati implica un desafío complejo. No se trata solo de hechos. Se trata de emociones, de procesos creativos, de momentos difíciles de traducir en imágenes.

El proyecto no solo mira hacia atrás. También propone una lectura hacia el futuro. Hacia cómo su obra seguirá influyendo en nuevas generaciones. La intención será que este documental no sea un cierre, sino una apertura. Una invitación a seguir explorando su legado.

El documental de Gustavo Cerati en Netflix