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Netflix sorprende con el documental de Gustavo Cerati y es el estreno más esperado por todos

Netflix anunció su nuevo documental sobre Gustavo Cerati con acceso exclusivo a materiales de video y archivo nunca antes visto.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
Netflix sorprende con el documental de Gustavo Cerati y es el estreno más esperado por todos. (Foto: Archivo)

Netflix sorprende con el documental de Gustavo Cerati y es el estreno más esperado por todos. (Foto: Archivo)

Netflix anuncia su nuevo documental hecho en Argentina sobre Gustavo Cerati, un retrato íntimo que revela las zonas más silenciosas y humanas del músico, permitiendo descubrir al hombre detrás del artista. Actualmente se encuentra en producción y se estrenará en la plataforma de streaming en 2027.

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Con acceso exclusivo a materiales de video y archivo nunca antes visto, esta producción ofrece una perspectiva fresca y auténtica que transportará a la audiencia directamente al mundo personal de Cerati. Para dar voz a este relato, la película documental cuenta con entrevistas con su círculo más íntimo, incluyendo a figuras fundamentales como sus compañeros de banda en Soda Stereo, Zeta Bosio y Charly Alberti.

Producida por Landia, la película está dirigida por Picky Talarico, que quien también estuvo al frente otro documental disponible Netflix, Rompan Todo: La historia del rock en América Latina, y por Andy Fogwil, como director creativo. Ambos fueron cercanos a Cerati en vida y trabajaron directamente con él, dirigiendo videoclips icónicos y registrando momentos claves de su carrera.

Gustavo Cerati 1
Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

Esta conexión personal y profesional garantiza que esta producción esté impregnada de una autenticidad y un respeto que la verdadera cercanía puede otorgar, ofreciendo a la audiencia una experiencia íntima y emocionante.

Los testimonios del documental de Gustavo Cerati en Netflix

En palabras de su hermana, Laura Cerati, productora asociada: “Este documental significa poder resumir la vida única de un ser que llegó a contagiar su pasión a muchos a través de su poesía y su música. Un hombre con los pies sobre la tierra y, al mismo tiempo, con mucho vuelo propio y creatividad; un amante apasionado que, como decía en su canción, supo 'sacar belleza del caos' para llegar a infinitos lugares con su arte, despertando admiración hasta hoy. Utilizó el amor por la música para construir un puente de unión entre personas y lugares diferentes. Es la vida de un hombre alado y de sus muchas vidas en una”.

Picky Talarico, el director, explica: “Siento que este documental nos da la posibilidad de contar la vida de un personaje único, alguien que dejó una huella profunda en millones de personas. Pero, sobre todo, es la oportunidad de asomarnos a lo que no se vio, a gestos mínimos, a zonas más silenciosas de su personalidad solo visibles para quienes tuvimos la suerte de compartir momentos con él”. Y agrega: “La figura de Gustavo parece seguir creciendo cada vez más a 12 años de su muerte. Hay nuevas generaciones para las que Cerati no es memoria sino descubrimiento. Su obra está siendo reinterpretada fuera del contexto original. Este documental puede funcionar como puente entre esas capas de sentido”.

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Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

Ficha técnica del documental de Gustavo Cerati en Netflix

  • Productora: Landia
  • Dirección: Picky Talarico
  • Dirección Creativa: Andy Fogwill
  • Producción Ejecutiva: Pablo Flores, Adrián D’Amario
  • Productora Asociada: Laura Cerati
  • Dirección de arte: Roy Garcia

Cuándo se estrena el documental de Cerati en Netflix

El estreno está previsto para 2027. Y todo indica que será uno de los lanzamientos más relevantes dentro del catálogo latinoamericano de Netflix.

A más de una década de su fallecimiento, la figura de Gustavo Cerati no perdió relevancia. Al contrario, su legado sigue expandiéndose. La obra trascendió su contexto original. Hoy es reinterpretada desde nuevas miradas.

El documental buscará funcionar como puente entre esas generaciones. Entre quienes lo vivieron en tiempo real y quienes lo están descubriendo ahora.

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Narrar la vida de Cerati implica un desafío complejo. No se trata solo de hechos. Se trata de emociones, de procesos creativos, de momentos difíciles de traducir en imágenes.

El proyecto no solo mira hacia atrás. También propone una lectura hacia el futuro. Hacia cómo su obra seguirá influyendo en nuevas generaciones. La intención será que este documental no sea un cierre, sino una apertura. Una invitación a seguir explorando su legado.

El documental de Gustavo Cerati en Netflix

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