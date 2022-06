Netflix: se conoció el tráiler de los últimos capítulos de la serie más importante del momento

Embed

El episodio número siete dura 1 hora y 38 minutos, el número ocho será 1 hora y 25 minutos y el último episodio de la temporada casi dos horas y media.

Con una cortina que mezcla el hit de Kate Bush “Running Up That Hill (A Deal with God)” con el tema de apertura de la serie, el trailer pone el acento en la previa de lo que puede ser un cara a cara entre Eleven y su maligno archienemigo.

Más allá de los actores y el elenco ya reconocido de temporadas anteriores, en esta nueva tanda de capítulos se añadieron nuevos actores y actrices como Robert Englund (Victor Creel), Jamie Campbell Bower (Peter Ballard), Joseph Quinn (Eddie Munson), Eduardo Franco (Argyle), Tom Wlaschiha (Dmitri), Sherman Augustus (Sullivan), Mason Dye (Jason Carver), Nikola Djuricko (Yuri).

Estos últimos dos capítulos podrán verse a partir del próximo 1 de julio en Netflix.