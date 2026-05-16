Catalina Gorostidi reveló el violento episodio que vivió en la calle: “Llegaron dos patrulleros”

Según explicó, había dejado estacionado el auto en un espacio complicado por la falta de lugar para estacionar en la zona. “Como en Palermo no hay un solo lugar para estacionar, yo había dejado a uno de mis perros en adaptación y me estacioné en un lugarcito que había una cochera. Pero mi auto tocaba apenas la línea amarilla de la cochera”, señaló.

Sin embargo, lo que parecía una situación cotidiana terminó escalando rápidamente. De acuerdo al relato de la ex jugadora de Gran Hermano, una mujer comenzó a tocar bocina de manera insistente para ingresar con su vehículo.

“Yo estaba arriba del auto, entonces dejé las balizas puestas y dije ‘una horita me tiro a ver Instagram’. Viene una señora que quiere entrar al estacionamiento de la cochera y empieza a tocar bocina mala leche”, recordó.

Acto seguido, Catalina aseguró que decidió correrse para permitirle el paso, pero que igualmente la mujer reaccionó de forma violenta. “Le dije ‘perdoname’ y me adelanto. La señora entra el auto. Cuando vi que la señora estaba ahí me volví. Y me empezó a pegar en el vidrio mal... Desubicada, sacada. Y justo conmigo que estoy más loca que una cabra”, expresó con total sinceridad.

Finalmente, la mediática contó que la situación se salió de control y terminó con presencia policial en el lugar. “Le bajo el vidrio y le pregunté qué le pasa. Me dice que estaba tapando la cochera y le dije que la dejé pasar y entró. Se fue para atrás y le empezó a pegar a mi auto y entra. Llamé a la policía y llegaron dos patrulleros. La señora se había ido a comprar pan y cuando llega estaba discutiendo con la policía. Le dije que era una violenta y seguía puteándome”, concluyó todavía molesta.

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Cómo reaccionó Catalina Gorostidi ante el fuerte relato de Joel Ojeda y su actual novia

La relación entre Catalina Gorostidi y Joel Ojeda, ambos ex participantes de Gran Hermano 2023, terminó hacia finales de 2024 envuelta en fuertes cruces y un escándalo que dio mucho que hablar.

Tiempo después, a mediados de abril de este año, Joel se presentó junto a su actual novia, Juana Delfino, en el programa de streaming El ejército de la mañana, emitido por Bondi Live, donde ambos apuntaron sin filtros contra la pediatra.

Durante la entrevista, Juana —quien trabajó como productora de Catalina en el stream DGO— recordó una complicada experiencia laboral que atravesó con ella y lanzó duras declaraciones.

Por su parte, Joel también hizo referencia a la incorporación de Gorostidi al proyecto y expresó: "Cuando ella decidió trabajar ahí, le advertí que no iba a ser gratis".

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En ese contexto, PrimiciasYa habló de manera exclusiva con Catalina Gorostidi, quien prefirió mantenerse al margen de la polémica y evitó profundizar sobre los comentarios de su ex pareja y de Juana.

"No tengo nada que decir de una relación que terminó hace más de 1 año y medio y con una productora que ya no trabajo más", sostuvo tajante la ex GH.

Además, dejó en claro que no piensa seguir alimentando el conflicto ni responder a las versiones que circularon sobre supuestos episodios de tensión. "¡Nada para decir! ¡En mi vida no están!", concluyó con firmeza la ex participante del reality.