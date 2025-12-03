Netflix tiene la película más exitosa de Juan José Campanella y no te la podés perder

metegol pelicula netflix 2.webp

De qué trata la película "Metegol" en Netflix

La historia presenta a Amadeo, un joven tímido pero experto en el juego del metegol dentro del bar de su pequeño pueblo. Su vida parece tranquila y rutinaria hasta que aparece su antagonista por excelencia: "El Crack", interpretado por Ezequiel Grosso, un futbolista famoso a nivel mundial que regresa al pueblo para saldar una vieja cuenta pendiente.

El conflicto estalla cuando, movido por el rencor de una derrota infantil, El Crack decide destruir literalmente el lugar que vio nacer su humillación: el pueblo entero y el bar de Amadeo. Es entonces cuando ocurre lo inesperado. Los muñecos de plomo del metegol cobran vida de forma mágica y obligan a Amadeo a embarcarse en una misión para salvar su hogar y enfrentar un desafío imposible: disputar un partido de fútbol real contra Grosso y su equipo.

A partir de ese momento, la película se convierte en una aventura llena de acción, gags visuales y momentos de emoción donde los personajes deberán enfrentar la adversidad con ingenio, valentía y un espíritu de equipo inquebrantable. Los pequeños jugadores animados no solo funcionan como alivio cómico, sino que también impulsan a Amadeo a descubrir su propia fortaleza. Esta combinación de ternura, humor y épica deportiva es uno de los factores que explican la vigencia del film más de una década después de su estreno.

Cuándo "Metegol" dejará de estar disponible en Netflix

La salida de Metegol de Netflix no responde a una decisión editorial, sino a una cuestión puramente contractual. Las plataformas no poseen la propiedad de la mayoría de las películas que ofrecen; lo que hacen es adquirir licencias temporales para incluirlas en su catálogo. Cuando estas licencias expiran, deben renovar el acuerdo con la distribuidora original o retirar el contenido.

En este caso, el acuerdo llegó a su fin y la plataforma no renovará los derechos, por lo que Metegol estará disponible hasta este miércoles 3 de diciembre. Esa es la fecha límite para quienes aún desean disfrutarla antes de su partida.

Por qué ver la película "Metegol" en Netflix

A 12 años de su estreno, Metegol continúa sumando espectadores cada vez que vuelve a aparecer en servicios de streaming o en emisiones televisivas. Su mezcla de humor, nostalgia futbolera y fantasía la mantiene vigente. Además, su atractivo visual sigue sorprendiendo a quienes no la vieron en la pantalla grande.

La película no solo se consolidó como un hito dentro del cine local, sino que también funcionó como puerta de entrada para muchos niños y niñas que más tarde se interesaron por el trabajo de Fontanarrosa. El cuento que inspiró el guion continúa siendo uno de los textos favoritos del autor rosarino entre lectores jóvenes y adultos.

